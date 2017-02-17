راه ارتباطی ۱۰۰۰روستا در اردبیل مسدود شد/ امدادرسانی به ۳۵۰ خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسف زاده پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از محورهی ارتباطی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: به غیر از محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستانهای بیله سوار و پارسآباد در سایر محورها کولاک و بارش سنگین برف مشاهده میشود.
وی افزود: میزان کولاک برف به حدی است که تردد عادی خودروها را دچار مشکل کرده و در ۲۴ ساعت گذشته راهداران به ۳۵۰ دستگاه خودرو برای نجات از برف امدادرسانی کردهاند.
معاون راهداری و حملونقل جادهای استان اضافه کرد: در محورهای منتهی به پارسآباد و بیله سوار نمکپاشی انجام میشود و از شب گذشته ۸۰۰ تن نمکپاشی در محورها انجام شده است.
یوسف زاده متذکر شد: با این وجود میزان بارش به حدی است که در سایر محورهای مواصلاتی عملاً نمکپاشی امکان پذیر نبوده و تردد صرفاً با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
وی افزود: با تلاش راهداران تمامی محورهای اصلی و فرعی باز است اما حداقل نیمی از راههای روستایی به دلیل میزان بارش برف مسدود شده است.
معاون راهداری و حملونقل جادهای استان تأکید کرد: این در حالی است که تا شب گذشته برفروبی راههای روستایی رو به اتمام بود اما با تداوم بارش و شدت گرفتن آن بار دیگر راههای روستایی به زیر برف رفته است.
یوسف زاده تأکید کرد: با توجه به وضعیت محورها لازم است رانندگان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ورود به جاده حتماً تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.
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