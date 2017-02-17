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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل به مهر خبر داد؛

راه ارتباطی ۱۰۰۰روستا در اردبیل مسدود شد/ امدادرسانی به ۳۵۰ خودرو

راه ارتباطی ۱۰۰۰روستا در اردبیل مسدود شد/ امدادرسانی به ۳۵۰ خودرو

اردبیل – معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: طی ۱۲ ساعت گذشته نیمی از راه‌های روستایی استان مشتمل بر هزار روستا به دلیل بارش سنگین برف مسدود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسف زاده پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از محورهی ارتباطی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: به غیر از محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان‌های بیله سوار و پارس‌آباد در سایر محورها کولاک و بارش سنگین برف مشاهده می‌شود.

وی افزود: میزان کولاک برف به حدی است که تردد عادی خودروها را دچار مشکل کرده و در ۲۴ ساعت گذشته راهداران به ۳۵۰ دستگاه خودرو برای نجات از برف امدادرسانی کرده‌اند.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اضافه کرد: در محورهای منتهی به پارس‌آباد و بیله سوار نمک‌پاشی انجام می‌شود و از شب گذشته ۸۰۰ تن نمک‌پاشی در محورها انجام شده است.

یوسف زاده متذکر شد: با این وجود میزان بارش به حدی است که در سایر محورهای مواصلاتی عملاً نمک‌پاشی امکان پذیر نبوده و تردد صرفاً با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی افزود: با تلاش راهداران تمامی محورهای اصلی و فرعی باز است اما حداقل نیمی از راه‌های روستایی به دلیل میزان بارش برف مسدود شده است.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: این در حالی است که تا شب گذشته برف‌روبی راه‌های روستایی رو به اتمام بود اما با تداوم بارش و شدت گرفتن آن بار دیگر راه‌های روستایی به زیر برف رفته است.

یوسف زاده تأکید کرد: با توجه به وضعیت محورها لازم است رانندگان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ورود به جاده حتماً تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

کد مطلب 3909307
محمد میرزایی ناطق

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