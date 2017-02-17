شبکه جهانی «یوسرن» با یک دانشگاه اوکراینی همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر نیما رضایی معاون امور بین الملل دانشکده پزشکی تهران با اعلام این خبر افزود: Nazyrov Zarif، معاون بین‌الملل دانشگاه کارازین اوکراین و هیأت همراه ضمن بازدید از مرکز طبی کودکان، با شبکه جهانی USERN تفاهم‌نامه همکاری مشترک منعقد کردند.

رضایی گفت: این هیأت متشکل از معاون بین‌الملل، رئیس دانشکده پزشکی، مدیر مرکز همکاری‌های بین‌المللی، رئیس مرکز علمی اوکراین و ترکیه و یکی از اساتید دانشگاه کارازین است.

وی با اشاره به اینکه علاقمندی مسئولان دانشگاه کارازین به آشنایی بیشتر با دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرصت بازدید از مرکز طبی کودکان را فراهم کرد، اظهار داشت: در این بازدید هیأت مذکور تمایل خود را برای توسعه ارتباطات علمی اعلام کردند.

معاون بین‌الملل دانشکده پزشکی تهران تبادل اساتید و دانشجویان در کنار انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک را از جمله موارد مورد انتظار مهمانان اوکراینی دانست و افزود: در همین راستا از این دانشگاه دعوت شد در برپایی مدرسه تابستانی ویژه دانشجویان پزشکی با همکاری دانشگاه خارکف، دانشگاه علوم پزشکی تهران را همراهی کنند.

رضایی ادامه داد: البته این همکاری منوط به امکان بازدید دانشجویان پزشکی دانشگاه از دو دانشگاه اوکراینی (خارکف و کارازین) و استفاده از امکانات و آزمایشگاه‌های آن‌ها شد.

وی همچنین از توافق طرفین برای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت خبر داد و بیان داشت: با توجه به نوپا بودن بخش‌های بالینی دانشکده پزشکی کارازین، مقرر شد در قالب دوره‌های مذکور از امکانات دانشکده پزشکی بهره‌مند شوند.

رضایی از ارائه پیشنهاد ایجاد شعبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشگاه کارازین خبر داد و گفت: هدف اصلی از این پیشنهاد اجرای برنامه‌های مشترک است که البته تطبیق کوریکولوم های آموزشی دو دانشگاه باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون بین‌الملل دانشکده پزشکی تهران همچنین در خصوص امضاء تفاهم‌نامه شبکه جهانی USERN با دانشگاه کارازین نیز گفت: با توجه به برگزاری دومین کنگره یوسرن در شهر خارکف اوکراین، این هیأت از پیش آشنایی کافی با فعالیت‌های این شبکه و اهداف آن داشتند.

وی هدف اصلی از انعقاد این تفاهم‌نامه را توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی عنوان کرد.