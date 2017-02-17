به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان علیرضا منصوریان هفته هاست روی نوار پیروزی گام بر می‌دارند. به گونه‌ای که بی اغراق باید گفت چشم فوتبال ایران را به سوی خود خیره کرده‌اند. این تیم در ادامه روند پیروزی‌های متوالی‌اش موفق شد در اصفهان بر تیم ذوب آهن با نتیجه 2 بر صفر غلبه کند تا جمع پیروزی‌هایش در این فصل را به عدد ۱۱ و جمع امتیازاتش را نیز به عدد ۴۰ برساند.

این پیروزی باعث شد تا اختلاف امتیاز آبی پوشان با نزدیک ترین تعقیب کننده جدولی‌اش که همین ذوب آهن باشد به عدد ۷ برسد و جایگاه سومی این تیم برای چند هفته آینده نیز در امنیت قرار گیرد.

آبی پوشان در فولاد شهر به پیروزی 2 بر صفر رسیدند تا این پیروزی با طعم کلین شیت و گل نخوردن صورت بگیرد. کلین شیتی که حالا برای آبی‌ها در بازی‌های خارج از خانه تبدیل به عادت شده است.

استقلال در نیم فصل دوم ۷ بازی انجام داده که ۴ بازی از این ۷ بازی برای این تیم خارج از خانه به حساب می‌آید. دیدار با نفت تهران در ورزشگاه تختی در هفته اول نیم فصل دوم، دیدار با صنعت نفت در هفته سوم، دیدار با ماشین سازی در هفته پنجم و حالا دیدار با ذوب آهن در هفته هفتم. نکته جالب در بازی‌های خارج از خانه نیم فصل دوم آبی‌ها این است که در هیچ یک از این بازی دروازه‌اش بر روی حریفان باز نشده است و همه کلین شیت‌های نیم فصل دوم استقلال خارج از خانه شکل گرفت.

استقلالی‌ها در مقابل در هر سه بازی خانگی شان در ورزشگاه آزادی گل خوردند. آن هم دو گل. این تیم ابتدا مقابل استقلال تن به شکست دو بر یک داد تا، سپس بر پیکان و پرسپولیس نیز به برتری ۳-۲ رسید تا هر ۶ گل خورده این تیم در نیم فصل دوم در ورزشگاه آزادی و در بازی های خانگی این تیم رقم باشد.