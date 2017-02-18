فرهاد تجویدی که این روزها نمایش «من» را در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران به صحنه برده است درباره اجرای این نمایش و بازخورد مخاطبان به خبرنگار مهر گفت: نمایش «من» به ماجرای هنرجویان یک کلاس بازیگری می پردازد که پس از پایان دوره آموزشی خود می خواهند اثری را به صحنه ببرند. در این روند هر کدام اصرار بر این دارد که اتود و ایده اجرایی بهتری نسبت به دیگران دارد و همین موضوع باعث ایجاد تفرقه و از بین رفتن ماهیت گروهی تئاتر می شود.

وی اظهار کرد: در اصل نمایش «من» به ماهیت گروهی تئاتر و اینکه تئاتر باید به صورت جمعی و با در نظر گرفتن مخاطب تولید و اجرا شود، می پردازد.

این کارگردان تئاتر درباره روند تمرین های نمایش «من» توضیح داد: این نمایش برگرفته از اتفاقاتی واقعی است که برای بازیگران حاضر در آن رخ داده است. حدود ۲ تا ۳ هفته با بازیگران روی موضوعات و دیالوگ ها و میزانسن هایی که مدنظرشان بود کار کردیم. من سعی کردم ایده های بازیگران اصالت خود را از دست ندهند و در اصل به بازیگران کمک کردم تا ایده های خود را دراماتورژی کنند.

تجویدی تأکید کرد: من معتقدم که یکی از عناصر اصلی تئاتر که تماشاگر است، نباید در حین تماشای یک اثر تئاتری خسته شود از این رو با سبک های اجرایی مختلف سعی کردیم تا گروه با تماشاگر خود ارتباط درستی برقرار کند.

وی با اشاره به حضور ۸۰ بازیگر جوان در نمایش «من»، افزود: ما پیش از این نمایش «من» را در تماشاخانه ایرانشهر و همچنین تالار محراب به صحنه برده بودیم که با استقبال خوب مخاطبان و منتقدان تئاتری مواجه شد.

این هنرمند تئاتر یادآور شد: در نمایش «من» به جوانان علاقه مند به تئاتر تنها بازیگری آموزش داده نشده است بلکه به آنها توجه و ارتباط برقرار کردن با مخاطب نیز آموزش داده شده است. متأسفانه برخی گروه های جوان تئاتری تنها نمایشنامه ای را به دست می گیرند و بدون فکر کردن به مخاطب، آن را به صحنه می برند. ما نمایش «من» را در سالن هایی که تماشاگر کم دارد به صحنه می بریم تا گروه ببیند چگونه این اثر می تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. استقبال در پردیس تئاتر تهران هم این مهم را به گروه ثابت کرد.

تجویدی متذکر شد: البته اینکه ما ارتباط با مخاطب را مدنظر قرار می دهیم به این معنا نیست که هر چه مخاطب بخواهد، انجام می دهیم.

وی با اشاره به استقبال استان های مختلف برای میزبانی از اجرای نمایش «من»، توضیح داد: برای برگزاری ورک شاپ های آموزشی و اجرای نمایش «من» در استان های اصفهان، گرگان و شهر دماوند دعوت شده ام. قرار است ورک شاپ هایی را با محوریت نمایش «من» با جوانان علاقه مند بازیگری تئاتر در استان ها و شهرهای متقاضی برگزار کنم. این کار قابلیت این را دارد که مشکلات و آسیب های فراگیر استان ها را در خود بگنجاند و روی صحنه بیان کند.

کارگردان نمایش «من» در پایان درباره دلایل کار با جوانان علاقه مند به بازیگری تئاتر تأکید کرد: کار کردن با جوان های علاقه مند به بازیگری تئاتر به معنای رد کردن تئاتر حرفه ای نیست. کار کردن با جوان ها باعث می شود که مدرس یا کارگردان نیز در جا نزند و روی خود کار کند. کار با جوان ها به من نیز طراوت می دهد و باعث می شود تا مدام خود را به‌روز کنم.

نمایش «من» ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران اجرا می شود.