محدودیت دید و لغزندگی در جاده های خراسان رضوی

هادی امیدوار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از امروز بارش ها در اکثر نقاط استان شروع شده است، اظهار کرد: این بارش ها به صورت برف و باران بوده و جاده های مشهد، کلات، باجگیران، درگز و قوچان هم اکنون لغزنده است.

وی افزود: در برخی از گردنه ها و جاده های استان از جمله گردنه های ابرش و شریف آباد در جاده نیشابور، گردنه های رباط سنگ و رباط سفید در مسیر منتهی به تربت حیدریه بارش باران گزارش شده و باعث لغزندگی جاده ها و محدودیت دید شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی با اشاره به پیش بینی اداره هواشناسی مبنی بر افزایش بارش ها و کولاک در استان، اضافه کرد: رانندگان عزیز از سفرهای غیر ضروری خودداری کرده و در غیر اینصورت تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ، لباس گرم، پتو و سوخت کافی همراه داشته باشند.

وی عنوان کرد: هم اکنون تمامی جاده ها ومسیرهای درونی استان باز است و عبور و مرور جریان دارد.