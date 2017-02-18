ارزش کار استقلال از قهرمانی بیشتر است/ پرسپولیس با داوری برد!

سعید بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی تیم استقلال در اصفهان اظهار داشت: به منصوریان و همه استقلالیها تبریک میگویم. این تیم آنقدر خوب شده که جای هیچ حرف و حدیثی برای آن باقی نمانده است. استقلال با بازیکنان جوانش میدرخشد و حریفان قدرتمند و ثروتمند داخلی و خارجی را در خانه و خارج از خانه یکی بعد از دیگری از پیش رو بر میدارد. به نظر من ارزش کار استقلال حتی از قهرمانی در لیگ هم بیشتر است.
بیگی گفت: خدا را شکر که استقلال دستش را روی زانوی خودش گذاشت و بلند شد و بدون منت حریفانش را میبرد. من بازی پرسپولیس و سپاهان را هم دیدم. پرسپولیسیها هم دل شان خوش است که میبرند. شما جایگاه سپاهان را با جایگاه ذوب آهن در جدول مقایسه کنید و در نظر داشته باشید که پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بازی کرد و استقلال خارج از خانه. آنوقت استقلال بدون پنالتی دو بر صفر حریف قدرتمندتر را خارج از خانه میبرد و پرسپولیس در خانه با دو پنالتی حرف و حدیث دار برابر تیم ضعیف تر پیروز میشود.
وی گفت: پرسپولیسیها خودشان میدانند که این روزها همه اشتباهات داوری به سود آنهاست. از آن گل خطایی که در دربی زدند تا این دو پنالتی که در مقابل سپاهان برای آنها گرفته شد. اما آنها این را هم بدانند که در آسیا دیگر از این اشتباهات داوری خبری نیست و داوران برای شیرجه ها پنالتی نمیگیرند.
پیشکسوت باشگاه استقلال خاطرنشان ساخت: اگر همین اشتباهات داوری نبود معلوم نبود پرسپولیس الان با همین اختلاف امتیاز صدر جدول بود یا نه. بهرحال استقلال که در کورس قهرمانی قرار دارد از این اشتباهات ضرر میکند.
هافبک پیشین استقلال در خصوص بازی پیش روی آبی پوشان مقابل الاهلی امارات گفت: امیدوارم بازیکنان جوان و خوش آتیه استقلال همه این پیروزی ها را فراموش کرده و فقط روی بازی آسیایی شان تمرکز کنند.
وی بیان داشت: البته سازمان لیگ در حق همه تیم هایی که در جام باشگاههای آسیا حضور دارند و به خصوص استقلال اجحاف کرد و باعث شد تا این تیم ها با کمترین استراحت قدم به این بازی ها بگذارند. این موضوع را می شد با برنامه ریزی بهتر مدیریت کرد. بهرحال تیمهایی که به جام باشگاه های آسیا می روند نماینده های کشورمان هستند و قرار است از اعتبار فوتبال کشورمان دفاع کنند. به خصوص تیم های استقلال تهران و استقلال خوزستان که باید بازی های خود را خارج از خانه انجام دهند و این خستگی برای آنها بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.
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