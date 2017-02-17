امیدمان به قهرمان شدن در جام جهانی بالاست/سنگ تمام کرمانشاهیان

حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موفقیت کشتی گیران ایرانی و آمادگی بالای تیم ملی ایران در رقابت های جهانی کشتی آزاد گفت: تیم ایران در آمادگی بالایی به سر می برد و موفقیت های فوق تایید کننده این مطلب است.

وی افزود: کشتی‌های بی نقص کشتی گیران آزادکار ما در رقابت‌های کشتی آزاد جهان نشان می دهد که فاصله کشتی ایران هنوز هم با بسیاری از کشورها زیاد است.

نایب رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، کشتی گیران آزادکار عضو تیم ملی ایران را جزو بهترین های کشتی ایران و جهان دانشت و گفت: موفقیت تیم ملی ایران برای ما اصل است و مهم نیست چه کسانی در ترکیب قرار می گیرد.

احتمال زیاد فینالیست شدن تیم ملی آمریکا

بنی تمیم آمریکا را مهمترین رقیب ایران در رقابت‌های فوق دانست و گفت: احتمال زیادی وجود دارد آمریکا حریف ایران در دیدار فینال باشد.

وی اشاره ای نیز به حمایت تماشگران کرمانشاهی در تشویق کشتی گیران ایرانی داشت و گفت: کرمانشاهیان با حمایت پرشور و تشویق های خود در این زمینه سنگ تمام گذاشتند.

نایب رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، بی شک حمایت هواداران کرمانشاهی ۳ پیروزی درخشان را برای تیم ایران رقم زد و امیدواریم بتوانیم جام قهرمانی را با حضور همین هوادارن بالای سر ببریم.