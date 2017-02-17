مصطفی سالاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته جاری شاهد بارندگیهای گستردهای در نقاط مختلف استان بوشهر بودیم و در برخی از مناطق استان طی چند روز دو برابر میانگین سالانه بارش گزارش شده است.
وی با اشاره به اینکه هشت شهرستان استان بوشهر درگیر سیل بودهاند، اضافه کرد: پیشبینیها هم همین بوده است و قبلا هشدارهایی در مورد این وضعیت بارندگیها صادر شد و اطلاعات لازم به مردم ارائه شد.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه در برخی از مناطق استان شاهد ایجاد مشکلاتی در ترددهای جادهای بودهایم، ادامه داد: با تلاش صورت گرفته مشکلات در اغلب محورها رفع شده است و تردد در حال انجام است.
وی اضافه کرد: قطعی شبکههای آب و برق را در برخی مناطق استان شاهد بودیم که با حضور بهموقع و سریع نیروها این مشکلات رفع شد.
سالاری به قطع تلفن و سیستمهای مخابراتی در شهرستانها جم و عسلویه اشاره کرد و افزود: این خطوط مخابراتی نیز در سریعترین زمان وصل شد.
وی با بیان اینکه در برخی از مناطق خسارتهایی به کشاورزان استان وارد شده است، بیان کرد: در شهرستان دشتستان یک نفر فوتی داشتیم.
استاندار بوشهر با تقدیر از حضور و تلاش همه نیروهای امدادی در جریان رسیدگی به مناطق حادثهدیده، گفت: وضعیت در شهرستان تنگستان خطرناک است و مردم از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند.
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