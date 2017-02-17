آسمان استان سمنان نیمه ابری است/ ورود توده هوای سرد

به گزارش خبرنگار مهر، آسمان غالب نقاط استان سمنان همزمان با واپسین جمعه بهمن ماه۹۵، نیمه ابری همراه با افزایش ابر در برخی مناطق و بارش باران و برف در ارتفاعات پیش بینی می شود اما پدیده قابل ملاحظه برای آسمان استان، ورود جبهه هوای کم فشار بارشی و سرد از سمت غرب به دیار قومس است که از شامگاه آدینه و صبح شنبه، چهره غالب نقاط استان را تغییر خواهد داد.

کاهش شدید دما، بارش برف، احتمال مسدود شدن راه ها، بارش باران در برخی شهرها و همچنین وزش باد پدیده های غالب هواشناسی در بدو ورود این سامانه کم فشار بارشی هستند که صبح پنج شنبه در آذربایجان غربی و شرقی آثار بارشی خود را مشهود ساخت.

نکته قابل توجه دیگر در این بین آن است که میانگین دمای هوا طی ۲۴ ساعت آتی در استان سمنان، قریب به ۱۵درجه کاهش خواهد یافت که این امر در ۲۵روز گذشته بی سابقه است به نحوی که دمای هوای امروز سمنان از ۱۰درجه بالای صفر در ساعات میانه روز آدینه به صفر در نیمه شب آتی و در بامداد شنبه به پنج درجه زیر صفر خواهد رسید بنا بر اعلام هواشناسی بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان هم اکنون ۱۰درجه بالای صفر و سه درجه بالای صفر است حال آنکه بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای روز شنبه سه درجه بالای صفر و پنج درجه زیر صفر خواهد بود همچنین هواشناسی استان سمنان اعلام کرده که بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای روز یکشنبه سه درجه بالای صفر و چهار درجه زیر صفر خواهد بود.

این پدید اما برای غالب شهرهای استان نیز صادق است هم اکنون دمای هوای شاهرود چهار درجه بالای صفر است و آسمان نیمه ابری به نظر می رسد اما این شرایط در ساعات ابتدایی روز شنبه کاملا دگرگون شده و ابرهای بارشی میهمان آسمان این شهرستان خواهند بود همچنین دمای هوای این شهرستان در بیشینه و کمینه به دو درجه بالای صفر و شش درجه زیر صفر خواهد رسید.

بارش برف و باران، وزش باد و همچنین مه شدید پدیده غالب آسمان شهرستان شاهرود برای روزهای شنبه و یکشنبه پیش بینی شده است اما پس از عبور این توده کم فشار بارشی از روی این بزرگترین شهرستان استان سمنان، آرامش همزمان با روزهای سه شنبه و چهارشنبه به آسمان شاهرود بازخواهد گشت.

دامغان هم اکنون آفتابی ترین شهر دیار قومس با هفت درجه بالای صفر دمای هوا است اما این شهر نیز با ورود سامانه کم فشار بارشی از غرب دچار تغییراتی شدید خواهد شد به نحوی که دمای هوای این شهر در کمینه روز شنبه به شش درجه زیر صفر در برخی نقاط و سه درجه زیر صفر در مرکز شهر، خواهد رسید.

میامی، بیارجمند و بسطام شرایط تقریبا مشابهی دارند آسمان این نقاط هم اکنون ابری است اما احتمال بارش برف در این شهرها وجود دارد همچنین دمای هوای شهرستان میامی طی ساعات آتی کاهش محسوسی خواهد داشت این درحالی است که بارش برف در رضوان از شامگاه گذشته آغاز شده و دلیل این امر، ورود سامانه کم فشار بارشی از سمت استان گلستان به این بخش است هم اکنون رضوان با چهار درجه زیر صفر سردترین بخش استان محسوب می شود و احتمالا دمای هوای این بخش در شامگاه آدینه و شامگاه شنبه به شش تا هشت درجه زیر صفر خواهد رسید.

گرمسار و آرادان نیز شرایطی مشابه دارند هم اکنون میانگین دمای هوا در این دو شهر هشت درجه بالای صفر است و آفتاب درخشان نیم روز زمستانی گرمای نسبی را به این دو شهر بخشیده است اما گرمسار و آرادان نیز از ورود سامانه کم فشار بارشی در امان نخواهند بود و این دو شهر نیز آسمانی ابری همراه با بارش را خواهند داشت.

در مجموع باید گفت مردم استان سمنان باید خود را برای آغاز هفته ای بسیار سرد آماده کنند هفته ای که با بارش شدید و افت دما آغاز و با پایداری شرایط جوی تداوم خواهد یافت.