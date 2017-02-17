به گزارش خبرگزاری مهر ، مازیار حسینی با اعلام این که بی نظمی و بی انضباطی، عدم پآیبندی به قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن حقوق دیگر شهروندان در شهر و معابر شهری، اصلی ترین مسأله و مهم ترین مشکل ترافیک پایتخت محسوب می شود، گفت: بدون تردید، توجه به نظم و انضباط، احترام به قانون و رعایت حقوق سایر شهروندان، می تواند بیشترین تأثیر و مؤثرترین نقش را در مدیریت ترافیک داشته باشد.

وی افزود: به هر اندازه که معابر شهر توسعه پیدا نموده و شاهد ارتقای وضعیت مدیریت شبکه معابر شهری باشیم و به هر میزان که اصلاحات هندسی در بزرگراه ها و خیابان ها انجام شده و اِلمان ها و تابلوهای ترافیکی و علائم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر گسترش پیداکند اما نظم و انضباط از سوی رانندگان رعایت نشود، نمی تواند در ساماندهی ترافیک آنچنان مؤثر واقع شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که ساز و کارهایی همچون مدیریت هوشمند ترافیک در کلان شهری همچون تهران به منظور نظارت و هدایت جریان ترافیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار کرد: به این منظور، گام های بلندی برداشته شده و با هماهنگی به عمل آمده با پلیس راهور پایتخت، موضوع مدیریت هوشمند بر جریان ترافیک شهر و معابر شهری به صورت متمرکز از طریق مرکز کنترل ترافیک شهر تهران انجام می شود.

حسینی با بیان این که علاوه بر مدیریت ترافیک شهری در بزرگراه ها و خیابان ها، نظارت بر ناوگان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی و هدایت واحدهایی همچون آتش نشانی و اورژانس در ترافیک نیز از طریق مرکز کنترل ترافیک انجام می شود، تصریح کرد: مدیریت هوشمند ترافیک در افزایش بهره وری از شبکه معابر شهر، روان سازی ترافیک شهری و افزایش آرامش و ایمنی شهروندان، نقش مؤثری را ایفاء می نماید.

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر این که با انجام برخی اصلاحات هندسی در معابر که به ظاهر ساده و کوچک به نظر می‌رسند، می توان گره های بزرگ و پیچیده ای از ترافیک شهر را گشود، خاطرنشان کرد: در امتداد اصلاحات متعددی که در معابر بزرگراهی و شریانی انجام شده، اصلاحات دیگری را نیز در قالب فعالیت های اجرایی «ستاد استقبال ار بهار» در دستور کار خود قرار داده ایم که آنها را با استفاده از تعطیلات نوروز و خلوتی نسبی شهر اجرا خواهیم کرد.