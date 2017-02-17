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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

تصمیم جدید اپل؛

احتمال افزوده شدن چین به تأمین کنندگان پنل « OLED» آیفون

احتمال افزوده شدن چین به تأمین کنندگان پنل « OLED» آیفون

اپل در حال مذاکره با کمپانی چینی « BOE Technology » است تا نیازهای نمایشگر « OLED » آیفون‌های سال ۲۰۱۸ را تأمین ساخته و فرآیند انتقال از پنل « LCD » به « OLED » را تا آن موقع تکمیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، کمپانی ساکن کوپرتینو از ماه‌ها قبل مشغول آزمایش و بررسی نمایشگرهای « OLED » شرکت مذکور است، اما هنوز قراردادی جهت همکاری مستقیم منعقد نشده است.

کمپانی « BOE » یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نمایشگر در کشور چین محسوب می‌شود و اخیراً ۱۴.۵ میلیارد دلار برای راه اندازی دو کارخانه جدید « AMOLED » هزینه کرده است.

در همین حال از آنجایی که فرآیند مذاکره هنوز در مراحل ابتدایی خود است، تأمین نیازها برای موبایل ۲۰۱۷ اپل موسوم به آیفون ۸ امکان پذیر نیست بنابراین کوپرتینویی‌ها تصمیم دارند در صورت لزوم برای سال ۲۰۱۸ از آنها یاری بجویند.

گفته می‌شود سامسونگ در درجه نخست و سپس شارپ، آل جی و ژاپن دسپلی که وظیفه تأمین نمایشگرهای « OLED » اپل را بر عهده دارند، توانایی تطمیع نیازهای آیفون سال آتی را ندارند.

در نتیجه احتمالاً تنها یکی از مدل‌های احتمالی موبایل هوشمند اپل در سال ۲۰۱۷ به پنل « OLED » مجهز خواهد بود و سایر نسخه‌ها با همان نمایشگر « LCD »عرضه می‌شوند.

براساس این گزارش، اگر قرارداد مذکور به سرانجام برسد، « BOE »اولین شرکت غیر کره‌ای یا ژاپنی خواهد بود که عهده دار توسعه صفحه نمایش برای آیفون شده است.

کد مطلب 3909361

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