شکست خانگی شهرداری تبریز برابر پالایش نفت آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور امروز با انجام پنج مسابقه در شهرهای مختلف سپری شد که در یکی از این بازی ها تیم شهرداری تبریز در خانه برابر تیم پالایش نفت آبادان آن به شکست ۸۹ بر ۸۲ داد.

در این مسابقه که در سالن صدرا تبریز برگزار شد، شاگردان مهران حاتمی در شهرداری تبریز نتوانستند از پس میهمان خود بربیایند و در نهایت با هفت امتیاز کمتر این بازی را به حریف واگذار کردند.

هم اکنون شهرداری تبریز از ۱۷ بازی با ۹ برد و هشت باخت و کسب ۲۶ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد. پالایش نفت آبادان نیز با این برد ۳۱ امتیازی شد و در رده دوم باقی ماند.

بازی دو تیم شهرداری تبریز و پالایش نفت آبادان حواشی زیادی نیز به دنبال داشت که در جریان بازی وقفه ایجاد کرد.