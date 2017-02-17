به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای این هفته سوپرلیگ کاراته در سالن غدیر نیروی انتظامی برگزار شد که در نهایت دانشگاه آزاد و توسعه نوآوری شهر که در صدر گروه‌های اول و دوم قرار دارند با تداوم روند پیروزی‌های خود، صعود به مرحله نیمه نهایی را مسجل کردند.

در گروه نخست، دانشگاه آزاد اسلامی با دو پیروزی امتیازات خود را به عدد ۵ رساند و راهی مرحله بعد شد. مناطق نفت خیز جنوب با برتری در دو مبارزه ۱۲ امتیازی شد. پیروزی نفتی ها برابر فتح، تیم سوم جدول اهمیت ویژه ای برای نفتی ها داشت تا جنوبی ها با فاصله ۳ امتیازی نسبت به این تیم، به صعود امیدوار شوند. فتح تهران هم هرچند در بازی اول به مناطق نفت خیز جنوب باخت اما در ادامه مقابل دانشگاه پیام نور برنده اعلام شد تا با ۹ امتیاز کماکان در رده سوم باشد. در این گروه کلینیک آریان کرمانشاه با ۶ امتیاز چهارم است و دانشگاه پیام نور با ۳ امتیاز در رده پنجم قرار دارد.

اما در گروه دوم، توسعه نوآوری شهر پس از اینکه نتیجه بازی معوقه هفته دوم را به سود خودش به پایان برد، آوای رزم و بیمه ما را نیز شکست داد تا با ۱۸ امتیاز به فکر بازیهای نیمه نهایی باشد. بیمه ما هم که در پایان هفته دوم در جایگاه سوم قرار داشت با پیروزی مقابل پاس قوامین جایگاه این تیم را از او گرفت و با ۱۲ امتیاز به رده دوم نقل مکان کرد. البته سهم بیمه ما در این هفته به جز پیروزی مقابل پاس، یک برد و یک باخت هم بود. پاس قوامین هم با یک پیروزی و یک شکست جایگاه دومش را در جدول رده بندی از دست داد و با ۹ امتیاز سوم شد و آوای رزم با ۳ امتیاز و گوجوریو سی واکای کردستان بدون امتیاز چهارم و پنجم هستند.

نتایج هفته سوم سوپرلیگ کاراته در گروه اول به این شرح است:



مرحله پنجم از دور رفت

* دانشگاه پیام نور صفر – دانشگاه آزاد اسلامی ۲۸

* کلینیک آریان کرمانشاه ۶ – مناطق نفت خیز جنوب ۲۲



مرحله اول از دور برگشت

* مناطق نفت خیز جنوب ۲۳ - فتح تهران ۴

* کلینیک آریان کرمانشاه ۲۴ – دانشگاه پیام نور صفر



مرحله دوم از دور برگشت

* کلینیک آریان کرمانشاه صفر – دانشگاه آزاد اسلامی ۲۸

* دانشگاه پیام نور صفر - فتح تهران ۲۴

نتیجه دیدار معوقه هفته دوم سوپرلیگ:

* گوجوریو سی واکای کردستان ۶ - توسعه و نوآوری شهر ۲۲

نتایج هفته سوم سوپرلیگ کاراته در گروه دوم به شرح زیر است:



مرحله پنجم از دور رفت

* بیمه ما ۱۹ – پاس قوامین ۹

* گوجوریو سی واکای کردستان صفر – آوای رزم ۲۴



مرحله اول از دور برگشت

* آوای رزم صفر - توسعه و نوآوری شهر ۲۸

* گوجوریو سی واکای کردستان ۳ - بیمه ما ۲۵



مرحله دوم از دور برگشت

* گوجوریو سی واکای کردستان صفر - پاس قوامین ۲۸

* بیمه ما ۷ - توسعه و نوآوری شهر ۲۱

