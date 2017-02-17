به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا شکری در خطبه‌های آخرین نماز جمعه بهمن ماه۹۵ کلاته خیج در حسینیه اعظم این شهر ضمن اشاره به دیدار اخیر جمعی از مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب به مناسبت قیام خونین مردم تبریز در چهلم شهدای قم، بیان داشت: سخنان ایشان فصل الخطاب و اتمام حجت برای ما است لذا وقتی درباره آشتی ملی سخن گفتند آب پاکی را بر دست توطئه گران ریختند لذا باید هوشیار بود چرا که آشتی ملی را کسانی مطرح می کنند که آشکارا نقش پادوهای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس را در کشور برعهده گرفته بودند.

وی افزود: آنانی که امروز می گویند آشتی ملی در پیوند و ائتلاف با همه جریان ها و گروه‌های ضدانقلاب نظیر بهایی‌ها، منافقان، سلطنت‌طلب‌ها، مارکسیست‌ها، تجزیه‌ طلب‌ها، نهضت‌آزادی‌ها، ملی‌گراها، تروریست‌های نشان‌دار نظیر کومله و حتی عبدالمالک ریگی، مأموریت براندازی نظام را دنبال می‌کردند، لذا آیا این واقعیت که فتنه‌ گران با صدها زبان و قلم و بدون کمترین پرده ‌پوشی بر آن تأکید ورزیده بودند و تمامی اسناد آن نیز موجود است، قابل انکار می تواند باشد؟

برخی خواص به دنبال دمیدن روحی تازه به جسد متلاشی شده فتنه هستند

امام جمعه کلاته خیج گفت: یک جریان سیاسی در انتخابات سال ۸۸ اعلام کرد که ما رأی مردم را قبول نداریم، صندوق رأی و آراء مردم تعیین ‌کننده برنده انتخابات نیست لذا با کمک اوباما و کشورهای اروپایی به علاوه تشدید تحریم‌های فلج‌ کننده به همراه ماشین تبلیغات جنگی رادیو «بی ‌بی ‌سی» و رادیو آمریکا و ارتش رسانه‌ ای غرب، آشوب را به خیابان‌ها کشیدند اما امروز برخی به فکر این افتاده‌اند که روحی تازه به جسد متلاشی شده فتنه بدمند لذا با فرمول «آشتی ملی» به صحنه آمده‌اند.

شکری بیان داشت: آن‌ها هشت ماه با مردم و نظام جنگیدند بیانیه صادر کردند، أماکن عمومی و خصوصی را آتش زدند و ۲۲ نفر از بهترین فرزندان ملت را شهید کردند اما نتوانستند خدشه ‌ای به اتحاد ملی و انسجام اسلامی و اقتدار ایرانیان وارد کنند. آن‌ها قهر با ملت را در دستور کار داشتند چه چیزی بهتر از آشتی ملی برایشان تا بد عهدی آمریکا فراموش شود و قیافه زشت ترامپ در تداوم ایران هراسی و گزینه نظامی روی میز و وعده‌های دولت در مورد رفع این دو تهدید در سایه برجام به فراموشی سپرده شود؟ لذا باید هوشیار بود.

وی افزود: کسی ‌که قبل از انتخابات می‌گوید من به قانون اساسی، نظام و ولایت فقیه اعتقاد و التزام عملی دارم اما بعد از انتخابات می‌گوید فقط گوش به فرمان آشوب در اتاق جنگ نرم لندن و واشنگتن علیه مردم هستم و حاضر به هیچ گفتگویی هم نیست چگونه او می ‌تواند با نظام و مردم آشتی کند؟

متاسفانه عملکرد برخی مسئولان در حد حرف باقی مانده است

امام جمعه کلاته خیج با بیان اینکه پذیرش اصحاب فتنه در ساختار نظامِ اسلامی، مانند آن است که دزدان سرگردنه را برای حفاظت از اموال و دارایی مردم به کار گیرند، گفت: به بیان روشن ‌تر، پذیرش این افراد یعنی بار دیگر به درون نظام راه یافته و مأموریت ناکام و ناتمام قبلی را تمام کنند لذا باید هوشیار بود.

شکری با بیان اینکه بیکاری و رکود و گرانی دیگر نکته سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب بود، گفت: مسئولان در تلاش هستند اما ظرفیت‌ های کشور بیش از اینها محسوب می شود لذا راه خروج از مشکلاتِ چند بعدی هم مشخص است.

وی افزود: مردم وظیفه خودشان را نسبت به حفظ انقلاب می دانند و در تمام صحنه های ملی و مذهبی حضور چشمگیر دارند اما آیا این، باید دلیل بر عدمِ فعالیت مسئولان نسبت به خدمت رسانیِ بیشتر به مردم شود؟ متاسفانه عملکرد برخی مسئولان در حد حرف باقی مانده است از سوی دیگر اما باید گفت مسئولان باید قدر این مردم را بدانند و برای حل مشکلات مردم تلاش کنند چرا که هیچ ابرقدرتی از خارج نمی تواند این مردم را از اسلام و نظام اسلامی دور کند.

اگر مشکل اقتصادی وجود دارد پس چرا بعضی از افراد در رفاه کامل هستند

امام جمعه کلاته خیج با بیان اینکه آنچه اسباب ناراحتی و دلسردی مردم را بوجود می آورد از داخل کشور است، گفت: حق مردم است که در رفاه و آسایش و بهترین امکانات باشند لذا مردم از این ناراحت هستند که اگر مشکل اقتصادی وجود دارد پس چرا بعضی از افراد در رفاه و آسایش کامل هستند وتمام دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز درباره همین مسئله است.

شکری با بیان اینکه دشمن به شدت در حال ایجاد تفرقه و دوئیت است، گفت: هیچ‌کس به دیگری برتری ندارند مگر در سایه تقوا و خدمت به مردم لذا این نقشه دشمن است که می خواهد خدمتگزاران را بر علیه یکدیگر تحریک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالگرد شهادت شهید محلاتی اشاره کرد و گفت: اگر مردم دعوت به جهاد و شهادت شدند شهدای روحانی بیشترین قدم را در این زمینه برداشته اند و بالاترین آمار شهدا را روحانیان داشته اند.

شکری در پایان همچنین افزود: باید با تلاش و همدلی مسئولان زمینه بازگشت جوانان به کلاته خیج و ایجاد کسب و کار در راه توسعه فراهم شود.