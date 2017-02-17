ایران عملیات تروریستی در ایالت سند پاکستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال عملیات تروریستی و انتحاری شب گذشته در ایالت سند پاکستان که دهها کشته و مجروح بر جای گذاشت، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان، ضمن محکومیت شدید اینگونه حملات بیرحمانه و وحشیانه، با دولت، ملت و تمامی بازماندگان قربانیان این جنایت هولناک ابراز همدردی کرد.

قاسمی خاطرنشان کرد: استفاده ابزاری از ترور و دهشت افکنی برای تامین اغراض سیاسی، پلیدترین شیوه در سپهر سیاست است که منطقه و جهان را ناآرام، نا امن و بی ثبات کرده است. امروز وقت آن است جهان و جهانیان بیش از گذشته به خود بیایند و با اقدامات عملی و هماهنگ و بدور از استانداردهای دوگانه، برای همیشه سایه شوم ترور و کشتار بی گناهان را از سر بشریت دور کنند. جهان باید بداند و بخاطر داشته باشد که جان تمامی انسان ها در همه نقاط جهان به یک میزان ارزشمند است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری مسئولیت همه کشورها و سازمان های بین المللی در این زمینه افزود: لازم است حرکتی گسترده و جهانی علیه ترور، خشونت و افراطی گری بر پا شود و همه دولتها و ملت های صلح جو به آن بپیوندند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در گذشته مطرح کرده، معتقد است راه نجات جهانیان و ممانعت از بی ثباتی که همه را با هم در خود فرو خواهد برد، مقابله بی امان با این بلیه قرن و اجماع جهانی علیه افراطی گری و تروریسم و خشکاندن ریشه های فرهنگی آن است و در این زمینه، همچنان آماده همراهی و همکاری در این هدف مقدس است.