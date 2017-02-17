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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه؛

ایران عملیات تروریستی در ایالت سند پاکستان را محکوم کرد

ایران عملیات تروریستی در ایالت سند پاکستان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، عملیات تروریستی شب گذشته در ایالت سند پاکستان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال عملیات تروریستی و انتحاری شب گذشته در ایالت سند پاکستان که دهها کشته و مجروح بر جای گذاشت، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان، ضمن محکومیت شدید اینگونه حملات بیرحمانه و وحشیانه، با دولت، ملت و تمامی بازماندگان قربانیان این جنایت هولناک ابراز همدردی کرد.

قاسمی خاطرنشان کرد: استفاده ابزاری از ترور و دهشت افکنی برای تامین اغراض سیاسی، پلیدترین شیوه در سپهر سیاست است که منطقه و جهان را ناآرام، نا امن و بی ثبات کرده است. امروز  وقت آن است جهان و جهانیان بیش از گذشته به خود بیایند و با اقدامات عملی و هماهنگ و بدور از استانداردهای دوگانه، برای همیشه سایه شوم ترور و کشتار بی گناهان را از سر بشریت دور کنند. جهان باید بداند و بخاطر داشته باشد که جان تمامی انسان ها در همه نقاط جهان به یک میزان ارزشمند است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری مسئولیت همه کشورها و سازمان های بین المللی در این زمینه افزود: لازم است حرکتی گسترده و جهانی علیه ترور، خشونت و افراطی گری بر پا شود و همه دولتها و ملت های صلح جو به آن بپیوندند.

 وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در گذشته مطرح کرده، معتقد است راه نجات جهانیان و ممانعت از بی ثباتی که همه را با هم  در خود فرو خواهد برد، مقابله بی امان با این بلیه قرن و اجماع جهانی علیه افراطی گری و تروریسم و خشکاندن ریشه های فرهنگی آن است و در این زمینه، همچنان آماده همراهی و همکاری در این هدف مقدس است.

کد مطلب 3909397

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