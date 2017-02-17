وجود مه شدید در جاده های کوهستانی استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از امروز در بیشتر نقاط شمالی استان در حال بارش است، جاده های کوهستانی شاهد برف و مه شدید است و پلیس راه از رانندگان خواسته از سفرهای غیرضروری پرهیز و در صورت تردد از زنجیز چرخ استفاده کنند.

وجود مه شدید درجاده های کوهستانی استان ایلام باعث کاهش دید کمتر از۵۰۰ متر شده است.

خیابان های درون شهری مناطق سردسیر استان نیز به شدت یخ زده و لغزنده شده و رانندگان با حوصله ، متانت و دقت بیشتری تردد کنند.

بارش برف باعث لغزندگی سطح جاده ها شده و رانندگان باید مراقب باشند، طبق گفته مسئولان هواشناسی موج سرما و یخبندان در راه است و از مردم خواسته شده نسبت به عایق بندی کنتورها و لوله ها، ضد یخ خودروها، صرفه جویی در مصرف گاز، توجه به حیوانات و پرندگان، احتیاط در تردد چه سواره و چه پیاده اقدام کند.

با توجه به ورود توده هوای بسیار سرد کم سابقه از امروز تا شنبه شاهد کاهش بسیار محسوس و شدید دمای هوا در سراسر استان ایلام خواهیم بود که اوج آن تا یکشنبه صبح خواهد بود و البته تداوم سرمای نسبی تا چهارشنبه نیز مورد انتظار است و یخبندان حاکم خواهد شد.