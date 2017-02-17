ماشین - نفت؛ سبزقباها در انتظار اولین پیروزی خانگی

خبرگزاری مهر، سرویس استانها، محمود نصیرپور: با انجام چهار دیدار باقی مانده، پرونده بازی های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور امروز جمعه بسته می شود و طی آن در یکی از این بازی ها تیم ماشین سازی در تبریز برابر تیم نفت تهران صف آرایی می کند.

این دیدار مصاف دو تیمی است که بازی هفته قبلی خود را برابر حریفانشان پیروز شده اند و امروز با روحیه ای خوب به دیدار هم خواهند رفت. بازی امروز دو تیم در حالی برگزار خواهد شد که بارش برف از چند روز قبل در تبریز آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد و قرار است بازی از ساعت 16 و 30 دقیقه آغاز شود که این ساعت از روز جزو سردترین ساعات جمعه خواهد بود. در این خصوص تلاش ها و مکاتبات مسئولان باشگاه ماشین سازی با سازمان لیگ جهت تغییر ساعت بازی فعلا بی حاصل مانده و فوتبالدوستان باید شاهد یک مسابقه فوتبال بین تیمهای فرهاد کاظمی ملقب به دایی فرهاد و علی دایی در دمای زیر صفر درجه تبریز باشند.

هواداران در انتظار اولین پیروزی خانگی ماشین سازی

تیم ماشین سازی که هفته گذشته یکی از عجیب ترین نتایج فصل را رقم زد و سپاهان را در اصفهان با سه گل در هم کوبید، در آن بازی توانست دومین پیروزی خود پس از برد هفته اول برابر فولاد خوزستان را کسب کند. این دو پیروزی ماشین سازی در فصل جاری، هر دو در خارج از خانه رقم خورده اند و به این ترتیب سبزقباها هنوز نتوانسته اند در تبریز طعم شیرین برنده شدن را بچشند. بازی با نفت تهران می تواند اولین برد خانگی ماشین سازی را در اولین حضور لیگ برتری این تیم رقم زده و هوادارانش را خوشحال کند. ثبت اولین پیروزی خانگی ماشین سازی در تاریخ لیگ حرفه ای کشور چنانچه امروز اتفاق بیفتد، این تیم و هوادارانش بیشتر از هر زمانی طی هفته های گذشته به بقا در لیگ برتر امیدوار خواهند شد و از این رو می توان پیش بینی یک بازی توام با انگیزه و تهاجمی را از سوی شاگردان فرهاد کاظمی متصور شد.

قعرنشینی حاصل از بدشانسی

ماشین سازی از آغاز نیم فصل دوم سبک متفاوتی از فوتبال را به نمایش گذاشته اند و هرچند که نتایج این تیم به غیر از تساوی برابر ماشین سازی و پیروزی برابر سپاهان چندان باب میل نبوده اما رگه هایی از امیدواری در بازی بازیکنان این تیم محسوس بوده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که ماشین سازان در روزهایی مثل مصاف با فولاد خوزستان، سایپا و صبا بر خلاف روند بازی نتیجه گرفته اند و در این سه بازی که یکی با تساوی سه بر سه همراه بوده و دو بازی نیز بدون گل تمام شده است، حق سبزقباها کسب سه امتیاز بوده است اما بدشانسی و بعضی مواقع اشتباهات داوری مانع از نتیجه گرفتن تیم فرهاد کاظمی شده است. ماشین سازان چنانچه در سه بازی مذکور به جای تساوی، پیروز می شدند اکنون 19 امتیازی و دو پله بالاتر از رده شانزدهم ایستاده بودند.

نفت در پی دومین برد متوالی

در آن سوی مصاف امروز تبریز تیم نفت تهران قرار دارد که هفته قبل توانست پیکان را در خانه اش دو بر یک شکست دهد. نفت که چند هفته ای بود پیروز نمی شد توانست با پاس آندرانیک تیموریان گل دوم را به پیکان زده و صاحب سه امتیاز این مصاف تمام تهرانی شود. نفت پیش از دیدار با پیکان در دیدار با همنام آبادانی خود به تساوی بدون گل رسیده بود و قبل از آن نیز در مصاف با تیمی دیگر از جنوب به نام استقلال خوزستان تن به تساوی خانگی یک بر یک داده بود. نفتی ها امروز در تبریز به دنبال دومین برد متوالی خود خواهند بود تا مجموع اندوخته های خود در چهار هفته اخیر را به هشت امتیاز افزایش دهد.

آندو به ماشین رسید

در بازی امروز ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، بازیکنی که بیشتر از همه مورد توجه خواهد بود، آندرانیک تیموریان است. آندو که نیم فصل اول را در ماشین سازی توپ می زد، در بین دو نیم فصل از این تیم جدا شد و به استقلال تهران پیوست اما محرومیت استقلال از پنجره نقل و انتقالات زمستانی موجب شد تا این بازیکن نتواند به تیم سابق خود بازگردد. البته آندو در سه فصل اخیر در شش تیم مختلف بازی کرده و به تعبیری در هر نیم فصل پیراهنش را عوض کرده و به تیم دیگری پیوسته است. حالا بازگشت آندو به تبریز و رویارویی او با تیمی که تا چند هفته قبل عضو آن بوده است، می تواند نکته جالب توجه بازی امروز باشد. واکنش هواداران ماشین سازی به این موضوع نیز یکی از حواشی مسابقه خواهد بود که البته با توجه به فرهنگ بالای هواداران قدیمی ترین تیم شمالغرب کشور، انتظار نمی‌رود که حاشیه منفی در خصوص این رویارویی ایجاد شود.

غیبت دو بازیکن فیکس ماشین سازی

تیم ماشین سازی برای دیدار با نفت تهران حبیب گردانی و حامد پاکدل را به دلیل سه اخطاره بودن در اختیار نخواهد داشت. گردانی و پاکدل که جزو نفرات اصلی ماشین سازی هستند، در دیدار برابر سپاهان با دریافت کارت زرد، سه کارته شدند تا در دیدار با نفت تهران نتوانند تیمشان را همراهی کنند. غیر از این دو بازیکن، فرهاد کاظمی 20 بازیکن را به بازی با نفت به اردو فرا خوانده است که بر این اساس سید مهدی اسلامی، سجاد گرائیلی، بهمن کامل، احمد امیر کامدار، ادسون هنریکه، امین حاج محمدی، کاکاشویلی، پیام صادقیان، فردین عابدینی، سعید قائدی فر، حسین ابراهیمی، حمید علی عسگری، محمد رحمتی، شهاب زاهدی، علی دیندار، مرتضی محفوظی، اتابک زارع، عزیز ابراهیمف، امین قاسمی نژاد و سعید مهری قرار است لیست نفرات سبزقباها را در بازی امروز تشکیل دهند.

تیم ماشین سازی در شرایطی دو بازیکن محروم دارد که تیم نفت تهران بدکن بازیکن محروم گام در دیدار برابر میزبان تبریزی خود می گذارد.

دیدار تیمهای ماشین سازی تبریز و نفت تهران از چارچوب بازی های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 16 و 30 دقیقه امروز جمعه با قضاوت حمید حاج ملک در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می شود.