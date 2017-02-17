روستاهای پایین دست رودخانه خشک شیراز تخلیه می شود

رمضان امینی در این رابطه با اشاره به ساخت منازل مسکونی در حاشیه رودخانه خشک به خبرنگار مهر گفت: در این راستا با صاحبان این منازل هشدار داده بودیم که در حال حاضر به دلیل بارش شدید باران و طغیان این رودخانه مسیرهای کنارگذر شیراز مسدود شده است.

وی ادامه داد:در حال حاضر چهار هزار و ۲۰۰ در قالب ۱۱۲ تیم به همراه ۷۶۰ دستگاه خودرو سبک و سنگین در تمام نقاط کلانشهر شیراز مستقر و آماده خدمات رسانی هستند.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز تاکید کرد: با توجه به شدت بارندگی و حضور نیروهای خدمات رسان در سطح شهر، به شهروندان توصیه می شود که از انجام سفر خودداری کنند.