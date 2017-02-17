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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶

معاون شهرداری شیراز:

روستاهای پایین دست رودخانه خشک شیراز تخلیه می شود

روستاهای پایین دست رودخانه خشک شیراز تخلیه می شود

شیراز-معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: با توجه به طغیان رودخانه خشک شیراز، روستاهای پایین دست این رودخانه تخلیه می شود.

رمضان امینی در این رابطه با اشاره به ساخت منازل مسکونی در حاشیه رودخانه خشک به خبرنگار مهر گفت: در این راستا با صاحبان این منازل هشدار داده بودیم که در حال حاضر به دلیل بارش شدید باران و طغیان این رودخانه مسیرهای کنارگذر شیراز مسدود شده است.

وی ادامه داد:در حال حاضر چهار هزار و ۲۰۰ در قالب ۱۱۲ تیم به همراه ۷۶۰ دستگاه خودرو سبک و سنگین در تمام نقاط کلانشهر شیراز مستقر و آماده خدمات رسانی هستند.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز تاکید کرد:  با توجه به شدت بارندگی و حضور نیروهای خدمات رسان در سطح شهر، به شهروندان توصیه می شود که از انجام سفر خودداری کنند.

کد مطلب 3909414

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
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      سلام بنده اهل و ساکن شیراز هستم.عکس خیر در شیراز نیست.اصلا شیراز چنین پلی بر روی رودخانه "خشک" ندارد

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