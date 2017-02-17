رجز خوانی لیبرمن برای حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن رجز خوانی برای حماس از واکنش شدید به هر اقدام احتمالی از غزه خبر داد.

وی مدعی شد: با این که اسرائیل به دنبال جنگ جدید نیست اما هر گونه اقدام تحریک آمیز با واکنش قوی روبرو خواهد شد. اگر فلسطینی های ساکن غزه، حماس را کنار بزنند، ما این منطقه را شکوفا می کنیم. اگر حماس شیوه های خود را تغییر دهد و از تونل و موشکهایش دست بردارد ما در غزه سرمایه گذاری می کنیم و بندر، فرودگاه و مناطق صنعتی نزدیک گذرگاه کرم ابوسالم و اریتز می سازیم و غزه را به سنگاپور خاورمیانه تبدیل می کنیم این در صورتی عملی می شود که ساکنان غزه حماس را کنار بزنند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که گویا جنایات، محاصره ظالمانه و حملات ددمنشانه هوایی این رژیم به غزه را فراموش کرده است مدعی شد که حماس مسئول اوضاع اقتصادی نابسامان و دشوار غزه است.