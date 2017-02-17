نجات ۲ خودرو سواری با ۶ سرنشین در سیلاب شهرستان دیر

مهدی نظامیان در حاشیه کمک رسانی به خسارت دیدگان بارندگی های اخیر در شهرستان دیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دو خودرو سواری پراید که شب گذشته در مسیر شرکت پتروشیمی متانول کاوه به سمت دیر در حال حرکت بود به دلیل طغیان یکی از رودخانه های فصلی از جاده منحرف و دچار واژگونی شد که با تلاش دو ساعته نیروهای امدادی این جمعیت، همه سرنشینان این دو خودرو سالم نجات یافتند.

وی افزود: با توجه به اعلام ستاد مدیریت بحران شهرستان دیر و همچنین استان بوشهر، ۳۳ نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان دیر از اوایل هفته جاری تا کنون به طور ۲۴ ساعته در حال آماده‌باش هستند.

نظامیان افزود: در بارندگی ۲۴ ساعته گذشته در شهرستان دیر برخی از منازل مسکونی در سطح شهرستان دیر دچار آب‌گرفتگی و خسارت شدند که بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام و اقدام به تخلیه آب منازل و کمک رسانی و ساکنان منازل کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دیر، ضمن تجلیل از تلاش شبانه‌روزی همه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان دیر گفت: با توجه به هشدار ستاد مدیریت بحران استان مبنی بر جاری شدن سیل در شهرستان دیر، به کمک بخشداری، شهرداری بردخون و همه دستگاه‌های عملیاتی و امدادی تعداد ۴۰ خانواده که در حاشیه رودخانه مند در بخش بردخون زندگی می‌کردند تخلیه در حسینیه‌ها و سالن ورزشی بردخون اسکان یافتند.