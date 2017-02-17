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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷

به دلیل شرایط جوی/

بالگرد هلال احمر فارس قادر به پرواز نیست

بالگرد هلال احمر فارس قادر به پرواز نیست

شیراز- مدیر عامل هلال احمر استان فارس گفت: بالگرد جمعیت هلال احمر این استان به دلیل شرایط جوی قادر به پرواز نیست.

فیض‌الله جعفری در این رابطه به خبرنگار مهر توضیح داد: از ساعت هشت صبح دیروز پنجشنبه بالگرد مربوط به جمعیت هلال احمر استان فارس به منظور کمکرسانی به سیل زدگان در فرودگاه شیراز آماده باش است.

وی ادامه داد: این بالگرد که قرار است موادغذایی به سیل زدگان برساند تا کنون به دلیل شرایط نامناسب جوی قادر به پرواز نبوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان فارس بیان کرد: در حال حاضر کادر پرواز، نیروهای امدادی و... در فرودگاه شیراز آماده باش هستند و به محض مساعد شدن هوا بالگرد پرواز می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گوشه ای از اقدامات این مجموعه اشاره کرد و افزود: از ابتدای بارش باران نیروهای امدادی هلال احمر استان فارس در آماده باش کامل هستند.
 

کد مطلب 3909430

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