بالگرد هلال احمر فارس قادر به پرواز نیست

فیض‌الله جعفری در این رابطه به خبرنگار مهر توضیح داد: از ساعت هشت صبح دیروز پنجشنبه بالگرد مربوط به جمعیت هلال احمر استان فارس به منظور کمکرسانی به سیل زدگان در فرودگاه شیراز آماده باش است.

وی ادامه داد: این بالگرد که قرار است موادغذایی به سیل زدگان برساند تا کنون به دلیل شرایط نامناسب جوی قادر به پرواز نبوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان فارس بیان کرد: در حال حاضر کادر پرواز، نیروهای امدادی و... در فرودگاه شیراز آماده باش هستند و به محض مساعد شدن هوا بالگرد پرواز می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گوشه ای از اقدامات این مجموعه اشاره کرد و افزود: از ابتدای بارش باران نیروهای امدادی هلال احمر استان فارس در آماده باش کامل هستند.

