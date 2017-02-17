کاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما در استان ایلام طی دو روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارشی جدید به آسمان استان هم اکنون مناطق شمالی استان با بارش برف سپید پوش شد، به گفته کارشناسان هواشناسی این بارش ها در بخش شمالی استان بیشتر نمود دارد و تا امشب فعالیت این سامانه در آسمان استان ادامه دارد.

در پی فعالیت این سامانه جدید بارشی دمای هوا در دو روز آینده بین چهار تا هشت درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

در همین حال رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: تردد در جاده های کوهستانی استان ایلام فقط با زنجیر چرخ انجام می شود.

به گفته سرهنگ ناصری به علت بارش برف در مناطق شهری و همچنین ارتفاعات و مناطق کوهستانی و گردنه های برف گیر این استان تردد خودروها فقط با زنجیر چرخ انجام می شود و ماموران پلیس راه اجازه تردد به خودروهای فاقد زنجیر چرخ را نمی دهند.

بارش برف که از صبح امروز در مناطق شمالی استان آغاز شده همچنان ادامه دارد.