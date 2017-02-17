کلیساهای خانگی درهرمزگان درحال شکل گیری است/نقشه راه نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده پنجشنبه شب درنشست فعالان سیاسی و نخبگان علمی استان هرمزگان که در فراهنگسرای طوبی برگزار شد، بیان داشت: اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین ارکان نظام است و هرگاه مسئولان دولتی منحرف شده اند مقام معظم رهبری بر اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید داشته اند. توسعه استان هرمزگان هم باید بر این محور باشد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در استان هرمزگان هیچگونه حمایت بنیادی از بنگاه های تولیدی مولد کار جدی انجام نداده ایم. به طور مثال صنایع دستی می تواند اشتغال زنان را در خانه فعال کند. برای داشتن اقتصاد پویا باید به فعال سازی چرخه اقتصاد خانگی کمک کرد.

حجت الاسلام عبادی زاده افزود: متاسفانه در هر دولتی شاهد بیان واگذاری فعالیت های دولتی به بخض خصوصی هستیم ولی در عمل این اتفاق رخ نمی دهد. مردم را باید برای سرمایه گذاری و فعالیت در امور اقتصادی تشویق کرد. دولتها در هدایت مردم به سمت فعالیت های اقتصادی کوتاهی می کنند.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه هرمزگان بیان داشت: هنوز یک برنامه مدون برای توسعه استان نداریم. برای تهیه یک نقشه راه و برنامه مدون توسعه باید کمیته های راهبردی تخصصی مردمی تتشکیل شود و با بهره گیری از ظرفیت نخبگان علمی و تجربی استان در هر حوزه یک نقشه راه و برنامه مدون تهیه و به دولت ارائه شود.

وی افزود: متاسفانه توسعه رشته های دانشگاهی در هرمزگان مطابق با نیاز استان نبوده و رشته هایی در دانشگاهها تدریس می شود که فارغ التحصیلان آن روی دست استان و دانشگاه ها مانده اند. رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز صنایه و ظرفیت های دریایی و اقتصادی استان ندارد. امروز نیازمند رشته های حقوق دریا و تجارت در استان هستیم.

به گفته حجت الاسلام عبادی زاده، هرمزگان یک استان دریایی و حمل و نقلی است متاسفانه در دریا با مشکل جدی عدم آشنایی با حقوق دریا هستیم همچنین در ترانزیت جاده ای هم باید به دنبال تقویت رشته های حقوق حمل و نقلی باشیم.

وی استان را فاقد داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع در تمامی حوزه عنوان کرد و خواستار تشکیل یک بانک اطلاعاتی با حضور نخبگان و اندیشمندان استانی و ملی شد.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه هرمزگان خاطرنشان کرد: در بخش فرهنگی و مذهبی نیازمند حمایت و سرمایه گذاری هستیم. باید از فرهنگ بومی استان پاسداری شود.

وی با ابراز نگرانی از افزایش آمار طلاق در برخی از شهرستان های استان هرمزگان افزود: نسبت طلاق به ازدواج سه به یک است از هر سه ازدواج یک طلاق به ثبت می رسد که این آمار نگران کننده است. هنوز هیچ اقدامی برای ترویج ازدواج آسان در استان صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه زنگ خطر شدت گرفتن فعالیت های نحله های انحرافی و سایر مذاهب از جمله مسیحیت در استان به صدا درآمده است، بیان داشت: نحله های انحرافی با تامین بودجه از خارج کشور فعالیت های خود را در استان هرمزگان گسترش داده اند. حتی شاهد ترویج مسیحیت در استان هستیم و کلیساهای خانگی در استان در حال شکل گیری است.