آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به یزد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با مشاهده مورد مشکوکی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در یکی از روستاهای شهرستان یزد، نمونه برای ‌آزمایش به تهران ارسال و جواب این آزمایش مثبت اعلام شد.

با اعلام این نتیجه و تشکیل شورای تامین در یزد، اقدامات لازم در این روستا انجام شد و تمام طیور در شعاع یک کیلومتری کانون بیماری، معدوم شدند.

عملیات معدوم سازی همچنان در حال اجرا است و اطلاع رسانی های لازم به مردم این روستا انجام شده است.

گرچه هیچ‌یک از مسئولان امر حاضر به پاسخگویی و رسانه ای کردن موضوع نیستند اما ستاد پدافند زیستی استان یزد اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر و شرایط را تحت کنترل اعلام کرده است.

در روستای مورد نظر نیز تدابیر لازم انجام شده و همه عبور و مرورها با کنترل نیروهای پلیس در حال انجام است.

این بیماری از بیماری های خطرناک مشترک بین انسان و دام است اما خوشبختانه هنوز در سطح کشور و استان یزد هیچ موردی از ابتلای انسان به این بیماری گزارش نشده است.