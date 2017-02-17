آل سعود به دنبال اتحاد با آمریکا علیه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های آخرین نماز جمعه بهمن ماه جاری سمنان، با اشاره به آیه ۴۱سوره عنکبوت، بیان داشت: خداوند به صراحت بیان می فرمایند که مثل کسانی که غیراز خدا برای خود سرپرست و یاور برگرفته اند در سستی وبی نفعی آن چه بدان اعتماد کرده اند مثل عنکبوت است که خانه ای بر خود برگرفته وبی شک سست ترین خانه ها است لذا اعراب باید بدانند که ائتلاف با آمریکا بنا نهادن سست ترین خانه ها است.

وی افزود: سران کشورهای عرب در این توهم هستند که می توانند با گره خوردن به فردی دیوانه مانند ترامپ، عرصه را بر ایران اسلامی تنگ کنند اما اگر همه دنیا را نیز جمع کنند نخواهند توانست که برای ایران مشکل ساز باشند لذا این آرزو را به گور می برند.

داعش دست آموز آمریکا و آل سعود است

امام جمعه سمنان با بیان اینکه داعش دست آموز آمریکا و آل سعود است، گفت: داعش امروز گریبان تمام منطقه را گرفته و این درحالی است که حامی اصلی آنها یعنی آمریکا و حامی مالی شان یعنی عربستان سعودی از این اقدامات خجالت نمی کشند.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه مردم ما نشان داده اند که همیشه در بزنگاه های حساس تاریخ انقلاب اسلامی و منطقه پای کار بوده و میدان را خالی نمی کنند، ابراز داشت: راهپیمایی هفته گذشته ۲۲بهمن گواه این مدعا بود که مردم با تمام مشکلات اقتصادی بازهم نشان دادند پای این انقلاب و آرمان هایش هستند و دشمنان منطقه ای و جهانی هیچ غلطی نمی توانند کنند.

وی افزود: راهپیمایی ۲۲بهمن اوج لبیک گویی به رهبر معظم انقلاب اسلامی و پاسخی محکم به یاوه گویی دشمنان بود که انعکاس شدیدی در جهان داشت.

برخی خواص به دنبال بازسازی فتنه هستند

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه بصیرت مهمترین ویژگی مردم ما است، ابراز داشت: ۲۲بهمن ماه سال جاری یکبار دیگر صحنه حماسه آفرینی ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی بود.

آیت الله شاهچراغی با تاکید بر اینکه حضور مردم در راهپیمایی نشان دهنده وحدت ملی بود، گفت: این سخنانی که برخی ادعا می کنند و از آشتی ملی دم می زنند یاوه ای بیش نیست چراکه مردم وحدت را با حضور میلیونی در راهپیمایی ۲۲بهمن نشان دادند.

وی افزود: آشتی ملی را کسانی مطرح می کنند که به دنبال بازسازی فتنه هستند وگرنه رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم آذربایجان به صراحت اعلام کردند که ملت ما با یکدیگر قهر نیستند که بخواهند آشتی کنند لذا باید در برابر این توطئه جدید هوشیار بود.