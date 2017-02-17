به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدارهای مقدماتی رقابت های جام جهانی کشتی آزاد، تیم های ایران و آمریکا به فینال رسیدند و تیم های آذربایجان و ترکیه هم باید در رده بندی به مصاف هم بروند.

بر این اساس ۱۲ دیدار در مرحله مقدماتی این رقابت ها برگزار شد که تیم های روسیه و مغولستان برای کسب عنوان پنجم و تیم های گرجستان و هند نیز برای کسب مقام هفتم به میدان خواهند رفت.

نتایج کامل رقابت های مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

دور اول

گروه A

آذربایجان ۴، برنده – روسیه ۴ (دو تیم در امتیاز مثبت مساوی شدند اما امتیاز فنی تیم آذربایجان ۳۲ به ۲۹ بود)

آمریکا ۷- گرجستان یک

گروه B

ایران ۸- ترکیه صفر

مغولستان ۷- هند یک

دور دوم

گروه A

آمریکا ۶- روسیه ۲

آذربایجان ۵- گرجستان ۳

گروه B

ایران ۸- هند صفر

ترکیه ۵- مغولستان ۳

دور سوم

گروه A

روسیه ۵- گرجستان ۳

آمریکا ۴ برنده- آذربایجان ۴ (امتیاز مثبت ۲۰ به ۱۴)

گروه B

ایران ۷ – مغولستان یک

ترکیه ۷- هند یک

دیدار رده بندی جام جهانی کشتی آزاد راس ساعت ۱۶ و دیدار فینال نیز ساعت ۱۷:۱۵ امروز جمعه برگزار خواهد شد.