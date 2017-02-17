به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدارهای مقدماتی رقابت های جام جهانی کشتی آزاد، تیم های ایران و آمریکا به فینال رسیدند و تیم های آذربایجان و ترکیه هم باید در رده بندی به مصاف هم بروند.
بر این اساس ۱۲ دیدار در مرحله مقدماتی این رقابت ها برگزار شد که تیم های روسیه و مغولستان برای کسب عنوان پنجم و تیم های گرجستان و هند نیز برای کسب مقام هفتم به میدان خواهند رفت.
نتایج کامل رقابت های مرحله مقدماتی به شرح زیر است:
دور اول
گروه A
آذربایجان ۴، برنده – روسیه ۴ (دو تیم در امتیاز مثبت مساوی شدند اما امتیاز فنی تیم آذربایجان ۳۲ به ۲۹ بود)
آمریکا ۷- گرجستان یک
گروه B
ایران ۸- ترکیه صفر
مغولستان ۷- هند یک
دور دوم
گروه A
آمریکا ۶- روسیه ۲
آذربایجان ۵- گرجستان ۳
گروه B
ایران ۸- هند صفر
ترکیه ۵- مغولستان ۳
دور سوم
گروه A
روسیه ۵- گرجستان ۳
آمریکا ۴ برنده- آذربایجان ۴ (امتیاز مثبت ۲۰ به ۱۴)
گروه B
ایران ۷ – مغولستان یک
ترکیه ۷- هند یک
دیدار رده بندی جام جهانی کشتی آزاد راس ساعت ۱۶ و دیدار فینال نیز ساعت ۱۷:۱۵ امروز جمعه برگزار خواهد شد.
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