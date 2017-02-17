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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

جام جهانی کشتی آزاد - کرمانشاه؛

حضور ترکیه و آذربایجان در رده‌بندی/ نتایج کامل دیدارهای مقدماتی

حضور ترکیه و آذربایجان در رده‌بندی/ نتایج کامل دیدارهای مقدماتی

رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ کرمانشاه از صبح دیروز پنجشنبه در سالن امام خمینی(ره) این شهر آغاز شده و عصر امروز جمعه به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدارهای مقدماتی رقابت های جام جهانی کشتی آزاد، تیم های ایران و آمریکا به فینال رسیدند و تیم های آذربایجان و ترکیه هم باید در رده بندی به مصاف هم بروند.

بر این اساس ۱۲ دیدار در مرحله مقدماتی این رقابت ها برگزار شد که تیم های روسیه و مغولستان برای کسب عنوان پنجم و تیم های گرجستان و هند نیز برای کسب مقام هفتم به میدان خواهند رفت.

نتایج کامل رقابت های مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

دور اول
گروه A
آذربایجان ۴، برنده – روسیه ۴ (دو تیم در امتیاز مثبت مساوی شدند اما امتیاز فنی تیم آذربایجان ۳۲ به ۲۹ بود)

آمریکا ۷- گرجستان یک

گروه B

ایران ۸- ترکیه صفر

مغولستان ۷- هند یک

دور دوم
گروه A

آمریکا ۶- روسیه ۲

آذربایجان ۵- گرجستان ۳

گروه B

ایران ۸- هند صفر

ترکیه ۵- مغولستان ۳

دور سوم
گروه A

روسیه ۵- گرجستان ۳

آمریکا ۴ برنده- آذربایجان ۴ (امتیاز مثبت ۲۰ به ۱۴)

گروه B

ایران ۷ – مغولستان یک

ترکیه ۷- هند یک

دیدار رده بندی جام جهانی کشتی آزاد راس ساعت ۱۶ و دیدار فینال نیز ساعت ۱۷:۱۵ امروز جمعه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3909452

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