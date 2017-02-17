طرح آشتی ملی فتنه جدید فتنه گران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج از ملت ایران به‌ویژه مردم ولایتمدار استان البرز برای خلق حماسه بیست و دوم بهمن‌ماه تقدیر کرد و گفت: این حماسه زمانی به وقوع پیوست که دشمن با اعمال تحریم‌ها درصدد فشار بیشتر به ایران بود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه حضور پرشور و پررنگ مردم در حماسه بیست و دوم بهمن پر از رمز، راز و پیام بود، گفت: این حضور برای داخل و خارج از کشور حاوی پیام های بود.

آیت‌الله حسینی همدانی گفت: پیام حضور پرشور مردم در راهپیمایی بزرگ بیست و دوم بهمن‌ماه به غرب و آمریکا نشان داد تلاششان برای تهدید مردم ایران بی‌فایده است.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه مردم ولایتمدار ایران اسلامی جواب آمریکا و متحدانش را در میدان عمل می‌دهند، گفت: پیام حضور مردم برای خارج از کشور قابل‌لمس بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه پیام داخلی حضور مردم در راهپیمایی بزرگ بیست و دوم بهمن‌ماه از زوایای مختلف قابل‌بررسی است، گفت: مدتی است که عده‌ای تلاش می‌کنند روسای فتنه را به مسند برگردانند و سعی می‌کنند صورت‌مسئله را پاک کنند.

دوقطبی شدن جامعه خواسته جریان سیاسی فتنه گر است

وی اضافه کرد: طرفداران و حامیان فتنه می‌خواهند با جوسازی کاذب به جامعه القا کنند که مردم انسجام لازم را ندارند و از طرفی دیگر مورد تهدیدهای خارجی قرارگرفته‌اند به همین منظور می‌خواهند روسای فتنه را بدون عذرخواهی وارد نظام و حاکمیت کنند.

نماینده ولی‌فقیه تأکید کرد: این جریان سیاسی فتنه‌گر برای ادامه حیات سیاسی خود نیازمند دوقطبی سازی کاذب جامعه است تا به اهدافش برسد.

به گفته خطیب جمعه کرج این روزها برخی دوقطبی آشتی و صلح در مقابل جنگ‌طلبی و آتش‌افروزی را مطرح می‌کنند و این مسئله را موردبررسی قرار می‌دهند.

وی خطاب به این دسته افراد گفت: مگر سیل خروشان ملت را ندیده‌اید که منسجم برای حفظ نظام همیشه به صحنه می‌آیند.

آیت‌الله حسینی همدانی با طرح این سؤال که آن‌ها می‌خواهند چه کسی را با چه کسی آشتی دهند، گفت: مردم با نظام و حکومت قهر نیستند همراهی مردم به همگان اثبات‌شده است.

بررسی طرح آشتی ملی

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه باید در خصوص طرح آشتی ملی نکاتی ارائه شود، گفت: مردم اهل بصیرت بوده و به‌خوبی از حقایق آگاه هستند ولی یک جریان سیاسی از زمان انتخابات سال ۸۸ اعلام کرد که رأی ملت را قبول ندارد با کمک غربی‌ها اردوکشی خیابانی راه انداخت و دست به جنایت زد و دوستانشان علیه مردم ایران تحریم‌های ظالمانه‌ای به راه انداختند.

وی با اشاره به جنگ روانی که مدت هشت ماه در ایران به راه افتاد، گفت: این عده که رأی مردم را قبول نداشتند بیانیه صادر کردند مردم را تحریک کردند و با مردم جنگیدند تا نظام را از کار بی اندازند درحالی‌که موفق نشدند.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه بصیرت مردم ایران اسلامی بر همه ثابت‌شده است، گفت: این جریان پادوی اسراییل در ایران است از شعارهای روز قدس اشان به‌خوبی می‌توان فهمید که سرشان کجا گرم است و نظام و مردم و رهبری را قبول ندارند.

وی افزود: همان‌هایی که مدعی بودند انتخابات بهانه است و اصل نظام نشانه است و بر اساس اسناد موجود هیچ مرزبندی با دشمنان نظام ندارند و حاضر هستند عزت، شرف و استقلال کشور را به هر قیمتی برای ارتباط با بیگانه زیر پا بگذارند سخن از آشتی ملی می‌زنند.

برخی رئیس جمهور آمریکا را تهدیدی برای ایران می دانند

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز گفت: ملت غیور ایران اسلامی باکسانی که حاضرند برای رسیدن به اهداف شوم خود به استقلال و عزت کشور ضربه بزنند و با دشمنان هم‌کاسه شوند هرگز آشتی نخواهند کرد.

آیت‌الله حسینی همدانی گفت: اگر آنانی که ادعای آشتی ملی دارند طلب عفو از مردم و نظام داشته باشند و مورد عفو قرار گیرند شاید به دامن مردم برگردند اما به قدرت هرگز بازنخواهند گشت.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه آنانی که دم از آشتی ملی می‌زنند رئیس‌جمهور آمریکا را تهدید برای ایران می‌داند، گفت: آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمن ایران بوده و است آنچه برای ایران تهدید است فکر و اندیشه آنانی است که دم از آشتی ملی می‌زنند.

وی با اشاره به اینکه فکری که برای وابسته شدن کشور پیشنهاد تحریم را می‌دهد برای کشور تهدید است به طرح این سؤال پرداخت که آیا باکسانی که چنین تفکراتی دارند می‌شود آشتی کرد؟

آیت‌الله حسینی همدانی تأکید کرد: طرح آشتی ملی به عنوان نجات ایران فتنه جدید فتنه گران است مردم مثل همیشه با بصیرت کامل به این طرح‌ها و سخنان بی‌اعتنا هستند.

رسانه ها درخصوص اقتصادمقاومتی مطالبه گری کنند

به گفته نماینده ولی‌فقیه در استان البرز طرح چنین مسائلی برای فراموشی مطالبات اصلی مردم است.

خطیب جمعه کرج در بخش دیگری با اشاره به اینکه سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل رو به پایان است ولی بیکاری در کشور بیداد می‌کند، گفت: اشتغال یکی از مطالبات جدی مردم است.

وی تأکید کرد: اشتغال مطالبه همه اقشار جامعه است و این در حالی است که اجناسی به کشور وارد می‌شود که توان تولیدش راداریم.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری به وضعیت اسفبار خوزستان که نه آب‌دارند و نه برق اشاره کرد و از مردم خواست تا به مردم سیل زده جنوب کشور کمک کنند و گفت: بهتر است رسیدگی به سیل استان فارس در دستور کار مسئولان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در ادامه با طرح این سؤال که آیا امکان دارد مسئولان استان البرز در خصوص تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گزارش دهند، گفت: رسانه‌های استان اگر وامدار نیستند از مسئولان مطالبه کنند.

لزوم اعلام آمار واقعی اشتغالزایی در البرز

وی با تأکید بر اینکه باید آمار واقعی اشتغال‌زایی در استان ارائه شود، گفت: مسئولان بگویند چند واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته است همچنین رشد واقعی حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت و غیره اعلام شود.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه اقداماتی نیز صورت گرفته است، گفت: اقدامات باید اعلام شود تا مردم دلگرم شوند.

خطیب جمعه کرج بابیان اینکه سپاه پاسداران، کمیته امداد و برخی مراکز آموزشی اقدامات خوبی را انجام داده‌اند، گفت: این نهادها با توجه به داشته‌های خود در خصوص اشتغال‌زایی اقدام کرده‌اند این در حالی است که برخی از نهادها امکانات خوبی در اختیار داشته‌اند ولی اقدامی انجام نداده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه همه باید طوری کار کنند که نظام متهم به ناکارآمدی نشود، گفت: برخی از عملکردها باعث تحقیر ملت می‌شود و برخی از اقدامات نقض حاکمیت ملی است مثل مهمانی که در منزل سفیر سوئد گرفته شد و متأسفانه تعدادی از مسئولان در آن جلسه شرکت کردند حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا قوانین رعایت نمی‌شود.

نادیده گرفتن عرف دیپلماتیک توسط برخی مدعیان

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه برخی مواقع سخن از روابط دیپلماتیک به میان می آید، گفت: این در حالی است که عرف دیپلماتیک نیز نادیده گرفته می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با طرح این سؤال که برخی از مسئولان تا کی می‌خواهند به موازین دینی توهین کنند، گفت: مسئولی که نجومی حقوق می‌گیرد و ذخیره نظام معرفی می‌شود مصداق واقعی توهین به قوانین اسلامی است.

وی به قوانین کنترل جمعیت که برای مقطعی اعمال شد اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی به‌عناوین‌مختلف از بین بردن نسل را در دستور کار قرار داده‌اند این مصادیق برخلاف قوانین اسلام و تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.

وی خطاب به مسئولان در هر رده‌ای که هستند، گفت: مردم از آن‌ها می‌خواهند در برنامه‌ها کرامت و استقلال اسلامی کشور را لحاظ کنند.