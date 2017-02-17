محورهای جلسه پایانی وزرای خارجه گروه بیست در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، وزرای امورخارجه کشورهای گروه ۲۰ در دومین و آخرین روز نشست خود در «بن» قرار است همکاری های اقتصادی با کشورهای آفریقایی بحث و تبادل نظر کنند.

در عین حال «زیگمار گابریل» وزیر امورخارجه آلمان نیز درباره این نشست اعلام کرد که موضوع بحران سوریه نیز از دیگر مباحثی است که در جلسه پایانی وزرای خارجه گروه بیست به آن پرداخته خواهد شد.

گفتنی است که وزیر امورخارجه آلمان شب گذشته با «رکس تیلرسون» همتای آمریکایی خود در بن دیدار و گفتگو کرد.

این در حالی است که شمار زیادی از معترضان به برگزاری نشست گروه بیست در بن دست به برگزاری تظاهرات زدند. تظاهرات کنندگان همچنین نسبت به افزایش چشمگیر رویکردهای راستگرایانه افراطی اعتراضاتی را مطرح کردند.

آلمان در نشستی دو روزه با موضوع شکل دهی به نظم جهانی، سیاست خارجی فراتر از مدیریت بحران میزبان وزرای امورخارجه گروه بیست است.