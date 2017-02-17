طرح تحول نظام سلامت زمینه ارتقای ارائه خدمات درمانی را فراهم کرد

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت زمینه ارتقای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی را در چهارمحال و بختیاری فراهم کرد، اظهار داشت: توسعه خدمات درمانی از مهمترین دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت در این استان است.

وی عنوان کرد: کاهش هزینه های درمانی خانوار وافزایش خدمات بهداشتی و درمانی از مهمترین دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: به همت تلاش های دولت در این استان شاهد توسعه امکات بهداشتی و خدمات درمانی در این استان هستیم.

وی تاکید کرد: اقدامات دولت تدبیر و امید برای ارتقای سطح بهداشت و درمان در استان بسیار مطلوب بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: توسعه و تکمیل بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد در دستور کار دولت قرار گرفته که برای اجرای آن ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است.