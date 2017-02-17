۱۵ روستای دشتستان در محاصره سیل است

ارسلان زارع در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارندگیهای شدیدی را در استان بوشهر و در بخشهای بالادست این شهرستان در استان فارس شاهد بودهایم که مشکلاتی را در شهرستان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه سیل باعث شده تا ۱۵ روستای این شهرستان در محاصره سیل قرار بگیرند، اضافه کرد: یکی از بانوان روستایی شهرستان دشتستان بر اثر ریزش سقف جان خود را از دست داد.
فرماندار دشتستان با اشاره به خسارتهای وارد شده به تاسیسات این شهرستان، بیان کرد: بخشی از جادهها و راههای روستایی و چند پل در این شهرستان دچار خسارت شده است.
وی از بسیج امکانات برای بازگشایی مسیرهای روستایی خبر داد و افزود: در شش نقطه مسیر کوهستانی این شهرستان ریزش کوه رخ داده بود که مسیر بازگشایی شده است.
زارع با اشاره به اینکه در حال حاضر پل ورودی روستای درودگاه مسدود است، افزود: با توجه به افزایش آورد رودخانهها، تردد در برخی از مسیرها با احتیاط انجام میشود.
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