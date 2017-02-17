آیت الله هاشمی علیا ۵۰ سال از اعتقادات دینی مرزبانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین همایش «ستارگان محراب»، بزرگداشت ائمه جماعات مفاخر استان تهران با هدف نکوداشت از خدمات آیت الله هاشمی علیا، شامگاه ۲۷ بهمن ماه با حضور آیت الله عابدینی، امام جمعه قزوین، حجج اسلام گواهی، نماینده ولی فقیه در سپاه تهران، موسوی دامغانی، معاون فرهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، شاه چراغی، امام جمعه شهرری، حاج علی اکبری، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، روحانیون و ائمه جماعات تهران در مسجد حضرت قائم(عج) چیذر برگزار شد.

آیت الله اسد الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان فارس و ائمه جمعه شیراز در ابتدای این مراسم نکوداشت، ضمن تشکر از مرکز رسیدگی به امور مساجد برای برگزاری مجالس بزرگداشت برای ستارگان مفاخر و فروزان، به بیان سه ویژگی و معیار واقعی برتری انسان ها ازمنظر خداوند پرداخت و گفت: خداوند، علم، دانایی و دانش را یکی از ویژگی های سه گانه به عنوان میزان و محک برای برتری انسان معرفی می کند.

وی افزود: علم وعالم در جامعه به عنوان ارزش حقیقی نه اعتباری، صاحبش را در میان مردم از مکانت خاص و قوت ویژه ای برخوردار می سازد، آن چنان که موقعیت قابل توجه پیدا می کند. خداوند در قرآن کریم در این زمینه می فرماید:«اذَا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُواْ فِی الْمَجَالِسِ فَافْسَحُواْ یَفْسَحِ اللَّهُ لَکُمْ وَإِذَا قِیلَ انشُزُواْ فَانشُزُواْ...»، «برای احترام عالم از جای خود برخیزید و جا را تقدیم کنید و اگر لازم شد، اجازه دهید، در فضایی که هستید و عالم وارد می شود، با شما بنشیند.»

وی معیار و محک دوم برای برتری انسان در جامعه را جهاد و فداکاری در راه حق، برشمرد و افزود: خداوند جهادگران را بر دیگران برتری داده و مکانت اجتماعی به آنها بخشیده است و در واقع خداوند جهادگر خودش در جامعه را از اعتبار و ارزش فوق العاده برخوردار کرده است.

آیت الله ایمانی سومین معیار برای برتری انسان را تقوا دانست و گفت: تقوا کرامت را بالا می برد، حرمت و عزت انسانی را اعتبار می بخشد و انسان را در جامعه فقیه می کند، این مولفه ها عواملی برای بالا بردن انسان ها در جامعه بشری به شمارمی آیند و در روایات به«العلم السطان» تاکید و بیان شده است که در علم، قدرت و در دانایی مکنت و در دانش، ارزش های انسانی نهفته است.

امام جمعه شیراز با اشاره به روایتی از حضرت امیر(ع) در مورد عوامل ارتقای ارزش انسان، خاطر نشان کرد: حضرت، ارزش انسان و اعتبار هر بشری را بر اساس دانسته های او می داند و در همین زمینه امام موسی بن جعفر(ع) انسان ها را به تفقه و تعلم دعوت و می فرمایند: «تفقهوا فی دین الله، فان الفقه مفتاح البصیرة»، «در دین خدا تعلم و دانایی پیدا کنید و بدانید که دین خدا چیست و دارای چه محتوایی است».

آیت الله ایمانی با تاکید بر اینکه امروز اساس کار ما بر بصیرت استوار است، ادامه داد: مولا امیر المومنین(ع) به کمیل فرمودند:«هیچ حرکت وکاری را نمی توانی انجام دهی، مگر با دانستن معرفت، بصیرت، بیداری، هوشیاری و اینکه بدانی برای چه کاری می خواهی قدمی برداری.» انسان باید بداند که هدفش چیست و بعد از آن با بصیرت، اقدام به موقع، شناخت وظیفه وعمل به وظیفه را به هنگام مورد توجه قرار دهد.

وی به تبیین ابعاد شخصیتی و ویژگی های آیت الله هاشمی علیا پرداخت و عنوان کرد: ایشان ۱۵ سال در قم از محضر مراجع عظام تقلید دروس لازم را فرا گرفت و آنچه را که باید می آموخت، یاد گرفت. امام موسی بن جعفر(ع) تاکید به «لیتفقه فی الدین» و سپس به انذار دستور می دهد. این انذار در هر عصری متفاوت و شیوه های مختلفی دارد و انذار آیت الله هاشمی علیا در قالب امامت جماعت مسجد است.

آیت الله ایمانی به اهتمام پیامبر(ص)نسبت به امامت جماعت به عنوان تکلیف درزندگی خودشان از آغاز هجرت به مدینه و تشکیل حکومت و تا آخرین لحظات زندگی اشاره و اظهارکرد: قرآن مجید به ما تاکید می کند که باید به پیامبر(ص) اقتدا کنید، زیرا که او اسوه و راهنمای شما است. نبی مکرم اسلام (ص) وقتی به محله قبا می رسند، اقدام به ساخت مسجد می نمایند و امام جماعت و امام جمعه می شوند، بعد از آن در مدینه نیز اقدام به بنای مسجد می کنند و حتی تا لحظه آخر عمر و زندگی ابن عباس و امیر المومنین(ع) بازوی حضرت را می گیرند و به مسجد می آورند، حضرت در محراب نشسته و نمازجماعت می خوانند و آیت الله هاشمی علیا، این شیوه را از نبی مکرم اسلام(ص) آموخت.

وی امامت جماعت، پاسخگویی به نیاز مردم، حفظ اعتقادات جامعه و باورهای مردم را از ویژگی های این عالم وارسته ذکر کرد و گفت: این عالم بزرگ، مصداق عبارت امام صادق(ع) که فرمودند:« ان العلما ورثه الاولیا» هستند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان روایتی از امام جعفرصادق(ع) که فرمودند:« برخی از شیعیان در حفظ اعتقادات مردم می کوشند»، افزود:ازخانواده ما افرادی هستند که در هر دوره ای و هر زمانی، اجازه نمی دهند، دین مردم به یغما برود و اعتقادات وباورهای مردم مورد هجوم شیطان قرار گیرد و این از ویژگی های عالمان وارسته است.

وی در ادامه با ذکر حدیثی از امام حسن عسکری(ع) در این زمینه تصریح کرد: حضرت می فرمایند: «درمرزهای اعتقادی شیعیان، فقها و عالمان ما ایستاده اند و اجازه نمی دهند، شیاطین به مرز باورها، حمله ور شوند و اعتقادات را مورد هجوم قرار دهند.»، زیرا هر حمله دشمن قابل جبران است، مگر حمله به اعتقادات، باورها، عقایدی که جامعه آن را به عنوان ارزش های دینی پذیرفته است.

آیت الله ایمانی اضافه کرد: به اعتقاد من، سرباز و افسری که سر مرز، بیدار باش ایستاده وهوشیار است که شیاطین به حریم باورها واعتقادات حمله ور نشوند، بزرگترین خدمت به اسلام و آینده اسلام را انجام داده و انجام می دهند و این از طریق امامت جماعت هم امکان پذیر است.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه امروز، امامت جماعت را دست کم گرفته ایم، ادامه داد: امروز در جامعه می بینیم که نمازهای صبح مساجد تعطیل، در مساجد بسته و نمازهای ظهر و عصر،مغرب و عشا کیفیت لازم، را از دست دادنند، در حالی که پیامبر(ص) کار اصلی شان امامت جماعت بود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس، از اقدام مرکز رسیدگی به امور مساجد در بزرگداشت علما قدردانی و تصریح کرد: ۵۰ سال مرزبانی عقیده ها درمسجد و در نقطه ای از تهران، ساخت حوزه علمیه در کنار مسجد، تربیت وپرورش طلاب آن هم در دوران طاغوت و زمانی که حوزه علمیه برای حکومت و رژیم، بمب تلقی می شود و اینکه از دهان گرگ طلبه تربیت و به نقاط مختلف کشور و خارج کشور برای تبلیغ اعزام کرد، شوخی نیست و در پیش گاه خدا و اهل بیت(ع) کم نیست.

سخنران بیست و پنجمین همایش ستارگان محراب در ادامه این برنامه به آیه نهم سوره زمر که خداوند می فرماید:« أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ» اشاره کرد و گفت: از این آیه می توان سه نکته سحر خیزی برای خدا، عدم تساوی عالم و غیر عالم و عبادت برای خدا و رسیدن به درجه خشوع را برداشت کرد.

بنابر این گزارش، در ابتدای این برنامه حجت الاسلام و المسلمین بصیری، مدیر ناحیه شهید باهنر مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه گفت : سلسله همایش های ستارگان محراب به منظور تقدیر از عالمان و موحدان بزرگی است که با انتقال فضایل خود چراغ هدایت را روشن کردند و وجودشان را تنها در سایه علم به منصه ظهور نرسانند، بلکه در سایه عمل از آنها شاهد بودیم.

وی تقدیر از این بزرگان از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد را اقدام ارزنده ای در فراموش نشدن فضلیت ها و راه گشایی برای نسل امروز و آیندگان در شناخت از این عالمان دانست.

بنابر این گزارش، در پایان این مراسم ، پیام رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در تقدیر از خدمات آیت الله هاشمی علیا قرائت و سپس با اهدای هدیه ای از خدمات ایشان قدردانی به عمل آمد.