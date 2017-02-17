محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وزش باد شدید و کولاک موضعی در آزادراه و ترانزیت زنجان-قزوین، آزادراه زنجان-تبریز، ترانزیت زنجان-میانه حاکم است، افزود: همچنین بارش پراکنده برف، همراه با مه ناپایدار در محورهای مواصلاتی زنجان-بیجار، سلطانیه-خدابنده و خدابنده-همدان وجود دارد.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: تردد در همه محورهای کوهستانی؛ با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

امینی افزود: همچنین به دلیل وقوع کولاک و نبود دید کافی؛ محورهای زنجان-طارم، زنجان-دندی-تخت‌سلیمان و زنجان-تهم-چورزق تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

وی با بیان اینکه وضعیت جوی امروز؛ ابری، همراه با وزش باد شدید و بارش برف خواهد بود، گفت: جهت تردد ایمن، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی (زنجیرچرخ، علائم هشداردهنده، پتو، لباس‌گرم، جیره‌ غذایی و...) در همه جاده‌های استان الزامی است.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: خواهشمند است از سفرهای غیرضروری در همه جاده‌های استان خودداری کنند.