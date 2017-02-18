محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر ابتدا با اشاره به پیروزی استقلال مقابل ذوب آهن اظهار داشت: بازی خیلی خوبی را از آبی پوشان دیدم. شاگردان منصوریان در اصفهان به مراتب بهتر از دربی ظاهر شدند و حق این تیم بود که با اختلاف بیشتر از دو گل پیروز شود.

مدافع - هافبک سابق استقلال در خصوص امید نورافکن جوان اول این روزهای استقلال گفت: این پسر آینده بسیار روشنی دارد. به نظرم همین الان از عزت اللهی که به تیم ملی دعوت می‌شود بهتر و با تجربه‌تر است. او ویژگی های بزرگ شدن را دارد. اما به نظر من فقط قدری در زمین عصبی است و باید بر اعصابش کنترل بیشتری داشته باشد. او باید از این مسیری که در آن قرار گرفته خارج نشود و وارد حاشیه نشود. در این صورت به جرات می گویم او بزودی بهترین هافبک میانی ایران می شود و یک نقطه اتکا در تیم ملی کشورمان.

وی افزود: فرشید اسماعیلی هم که این روزها نفر اول استقلال است. او در بازی با ذوب آهن نشان داد که اتفاقات دربی یک جرقه نبود. به نظر من فرشید اسماعیلی آماده ترین هافبک این روزهای ایران است و حق اوست که همین الان به تیم ملی دعوت شود. وقتش رسیده که کی روش نگاه ویژه‌ای به جوانان استقلال به خصوص فرشید اسماعیلی و امید نورافکن داشته باشد.

نوری در خصوص اشتباهات داوری در لیگ برتر خاطر نشان ساخت: کمیته داوران این روزها برخورد دوگانه‌ای با داورانی که اشتباه می‌کنند دارد. داورانی که اشتباهی به سود استقلال داشتند سریع محروم می‌شدند اما می‌بینیم داورانی که به سود پرسپولیس اشتباه می کنند در امنیت قرار دارند. مگر خود فغانی به اشتباهش روی گل دوم پرسپولیس در دربی اعتراف نکرد؟ چرا محروم نشده است؟ تاثیر اشتباه فغانی روی نتیجه دربی نبود اما باعث شد تا الان آبی‌ها چهار بازی رحمتی را در اختیار نداشته باشند.

پیشکسوت آبی‌ها ادامه داد: در بازی پرسپولیس و سپاهان داور اشتباه داشت. هر دو پنالتی پرسپولیس حرف و حدیث داشت. لااقل این که پنالتی اول آنها باید تکرار می‌شد که نشد. از کجا معلوم اگر پنالتی تکرار می‌شد گل می شد؟ الان ما منتظریم تا برخورد کمیته داوران با داورانی که به سود پرسپولیس اشتباه می کنند را ببینیم.

بازیکن دهه هفتاد آبی‌ها ادامه داد: از روزی که عادل فردوسی پور یک آنالیز روی پنالتی‌های طارمی گذاشته بود داوران دایوهای او را پنالتی نمی‌گرفتند. اما همین دو سه هفته پیش بود که فردوسی‌پور در یکی از برنامه‌هایش گفت: «حالا ما یه چیزی گفتیم ولی داوران نباید پنالتی‌هایی که روی طارمی می‌شود را ندیده بگیرند». یعنی عادل در برنامه‌اش به داوران اجازه داد که برای طارمی پنالتی بگیرند و از آن موقع تا به حال داوران سه یا چهار پنالتی روی دایوهای طارمی گرفته‌اند.

نوری گفت: همه می‌گویند که فدراسیون هم دوست دارد امسال پرسپولیس قهرمان شود. هرچند این حرف تکراری است اما من هم این حرف تکراری را می‌زنم. متاسفانه به نظر می‌رسد که این واقعیت داشته باشد و واقعا فدراسیون هم دوست دارد پرسپولیس را در این فصل قهرمان کند. هفته هاست که داوری ها به سود این تیم رقم می‌خورد. اما دوستان پرسپولیسی ما باید بدانند که در آسیا از این داوری ها خبری نیست و هر شیرجه‌ای را داوران پنالتی اعلام نمی‌کنند. پرسپولیس شاید در لیگ با حمایت‌های همه جانبه قهرمان هم بشود، اما با این شرایط در آسیا هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت.