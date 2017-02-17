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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

مدیرعامل توزیع برق اردبیل در گفتگو با مهر؛

آماده‌باش ۶۶ اکیپ رفع قطعی برق در اردبیل/برق ۸ روستا قطع است

آماده‌باش ۶۶ اکیپ رفع قطعی برق در اردبیل/برق ۸ روستا قطع است

اردبیل- مدیرعامل توزیع برق استان اردبیل از آماده‌باش ۶۶ اکیپ رفع قطعی برق در این استان به دلیل بارش سنگین برف و کولاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده ظهر جمعه در بازدید از مرکز فوریت برق اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در مرکز استان ۱۲ اکیپ و در هر شهرستان شش اکیپ رفع قطعی برق فعال شده است.

وی افزود: با توجه به بارش شدید برف تعداد اکیپ‌های رفع قطعی دو برابر شرایط عادی است و تمامی اکیپ‌ها در ارتباط مداوم با یکدیگر هستند تا در صورت گزارش خاموشی بتوانند در کمترین زمان نسبت به رفع خرابی اقدام کنند.

مدیرعامل توزیع برق استان متذکر شد: در وضعیت فعلی با وجود بارش سنگین برف که ثمرات مطلوبی در کشاورزی منطقه خواهد داشت، هیچ خاموشی در سطح شهرهای استان نداریم.

به گفته علیزاده تنها خاموشی گزارش شده در پنج روستای شهرستان خلخال و سه روستای شهرستان نمین است که نیروی شرکت برق منتظر بازگشایی راه این روستاها هستند تا نسبت به رفع قطعی اقدام کنند.

وی متذکر شد: در مرکز فوریت پاسخگویی به خرابی‌های برق با چهار خط e۱ انجام می‌شود که هر خط e۱ به ۳۰ خط تلفن مجهز بوده و می‌توان پاسخگوی ۱۲۰ تماس به صورت همزمان باشد.

مدیرعامل توزیع برق استان افزود: با بهره‌مندی از سیستم هوشمند AVR  در تماس‌های بهمنی با تعداد بالا خط اتفاقات برق با شماره ۱۲۱ بدون ترافیک پاسخگوی تماس‌گیرندگان است.

علیزاده تأکید کرد: در صورتی که به همت بخشداران و نیروهای راهدار راه ارتباطی روستاها بازگشایی شود، در کوتاه‌مدت رفع خرابی شده و برق روستاها برقرار خواهد شد.

کد مطلب 3909478
محمد میرزایی ناطق

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