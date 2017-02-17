۸۰درصد درآمدهای ناخالص کشور از استان های جنوبی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار مشیری در نشست نخبگان سیاسی و علمی استان با احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس که در فرهنگسرای طوبی برگزار شد، بیان داشت: هر صنعتی وارد شهر و یا استانی شده توسعه و آبادانی در تمامی حوزه ها را با خود آورده است اما در استان هرمزگان برعکس شده است. هفتمین پالایشگاه نفت ایران، فولاد هرمزگان، آلومینیوم هرمزگان و کشتی سازی در استان مستقر هستند ولی هیچ تاثیری بر توسعه استان ندارند.

وی عنوان کرد: شرکت خودرو سازی فیات در شهر تورینو ایتالیا مستقر شد و صدها کارخانه دیگر در کنار این شرکت راه اندازی شد تا قطعات مورد نیاز خودرو سازی فیات را تامین کنند. اشتغال، اماکن تفریحی و رفاهی، مراکز بهداشتی، راه آهن و سایر خدمات رفاهی برای این شهر مهیا شد.

به گفته این نماینده سابق هرمزگان در مجلس، صنایع موظف هستند طبق قانون کار با داشتن بیش از تعداد معینی کارگر امکانات رفاهی و درمانی و بهداشتی آنها را فراهم کنند با توجه به تعداد کارگران صنایع مستقر در غرب شهر بندرعباس هرکدامشان موظف به احداث یک استادیوم ورزشی برای رفاه کارگران و خانواده های آنها هستند ولی هنوز کشتی سازی، آلومینیوم هرمزگان، فولاد هرمزگان، بندر شهید رجایی و پالایشگاه حتی با همدیگر هم حاضر به ساخت یک مجموعه بزرگ ورزشی در استان نشده اند.

مشیری خاطرنشان کرد: آلومینیوم هرمزگان را به عنوان واگذاری به بخش خصوصی چپاول کردند و به غیر از احمد مرادی سایر نمایندگان هرمزگان در مجلس حاضر به امضای نامه به دولت نشدند و حتی در میان اعتراضات کارگران حاضر نشدند.

وی عنوان کرد: تمام دولتها بعد از انقلاب کشور را کمیته امدادی اداره کرده اند در زمانیکه نماینده مجلس بودم بارها برای گرفتن حق استان به دولت ها مراجعه می کردم ولی نگاهی از بالا به پایین و کمیته امدادی داشتند و اگر کمکی می کردند انگار صدقه داده اند و لطف کرده اند در حالی که ۸۰ درصد درآمد ناخالص کشور از استانهای جنوبی همانند هرمزگان، خوزستان و بوشهر است.

مشیری افزود: خرم وزیر اسبق راه زمانیکه حاضر نشد بزرگراه بندرعباس - سیرجان را احداث کند و موجب کاهش تلفات جاده ای شود در مجلس استیضاح شد و وزیر بعدی بلافاصله با درخواست بنده و سایر نمایندگان استانهای همجوار برای راه اندازی بزرگراه بندرعباس - سیرجان و پیگیری های مقتدایی استاندار وقت هرمزگان موافقت کرد.

وی گفت: اداره استانها یک فرایند اشتباه دارد و هر استانی در بدنه دولت بیشترین نفوذ را داشته باشد شاهد توسعه و پیشرفت ان استان هستیم. در زمانی دولت در دست اصفهانی ها بود و دو بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی در این شهر احداث شد و به دلیل عدم استفاده تغییر کاربری داده شد. اما در همان زمان کلنگ بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی تامین اجتماعی در هرمزگان زده شد ولی با ۹۶ تخت خواب افتتاح شد و سر و ته آن را به هم آوردند.