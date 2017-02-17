به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور در اخطاریه تازه‌ای اعلام کرد: با توجه به پیش بینی تشدید بارش، امروز جمعه بارش شدید باران با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر، طغیانی بودن مسیل ها و رودخانه ها در استان های بوشهر، فارس و بتدریج درکرمان، هرمزگان، نیمه شرقی یزد، شمال خراسان جنوبی وخراسان رضوی و بارش برف و باران در گیلان پیش‌بینی می‌شود.

این اخطاریه افزود: فردا شنبه بارش باران با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر، طغیانی بودن مسیلها و رودخانه ها درجنوب کرمان، نیمه شرقی خراسان رضوی و برخی نقاط سیستان و بلوچستان قابل پیش‌بینی است.

سازمان هواشناسی با اعلام اینکه برف و کولاک و یخبندان موجب اختلال در تردد جاده های کوهستانی خواهد شد که در گذرگاه های البرز با کولاک و خطر ریزش بهمن نیز همراه خواهد بود توصیه کرد: بهتر است امروز و روز شنبه از تردد در این گذرگاهها خودداری شود.