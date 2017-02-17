دستگیری عاملان تیراندازی به اتوبوس مسافربری در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان وبلوچستان، سردار حسین رحیمی در بیان جزئیات دقیق این خبر اظهار داشت: شب گذشته یک دستگاه اتوبوس که از شهرستان ایرانشهر به مقصد بندرعباس در حال حرکت بوده در ۲۰ کیلومتری منطقه بزمان یک تبعه بیگانه افغانستانی را به عنوان مسافر سوار می کند که پس از طی مسافتی افرادی ناشناس تعداد سه تیر به سمت اتوبوس شلیک می کنند که این تبعه بیگانه غیر مجاز بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست می دهد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: پس از وقوع این جرم بلافاصله تیم های عملیاتی و یگان های تکاوری پلیس به منطقه اعزام شدند و با اشراف اطلاعاتی سرنخ هایی از دخالت یک سارق مسلح در این رابطه به دست آوردند.

وی تصریح کرد: یگان های عملیاتی پلیس در یک عملیات غافلگیرانه بامداد امروز این سارق مسلح را به همراه یک تیغه کلاش و مهمات مربوطه دستگیر می کنند.

وی گفت: کاراگاهان پلیس در ادامه رسیدگی به موضوع چهار سارق دیگر را در این منطقه به همراه یک قبضه سلاح جنگی و چهار دستگاه موتورسیکلت مسروقه و دو دستگاه خودرو دستگیر کردند.

رحیمی خاطر نشان کرد: برابر بررسی های به عمل آمده و اخذ استعلامات فنی، یکی از این متهمان به جرم معاونت در قتل و حمل مواد مخدر تحت تعقیب مراجع قضایی است و تحقیقات تخصصی از این متهمان ادامه دارد.