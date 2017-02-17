به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه همدان با دعوت مردم و نمازگزاران به رعایت تقوا به ویژگی های حضرت زهرا(س) اشاره کرد و با بیان اینکه حضرت زهرا (س) در عرصه سیاست بی‌نظیر بود، گفت: سیاست حضرت فاطمه(س) کودتاچیان زمان را زمین‌گیر کرده بود.

وی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه (س) به خاطر ادب، صبر و احترام به پدر «ام ابیها» نامیده شد، افزود: بلا و مصیبت بسیاری بر حضرت فاطمه (س) گذشت اما ایشان صبر پیشه کردند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه پرداختن به شخصیت حضرت زهرا (س) فرصت زیادی را می‌طلبد، چراکه ائمه اطهار(ع) همگی از دامن آن حضرت به امامت رسیده‌اند و فرزندان حضرت فاطمه (س) هستند بر راه‌اندازی کلاس‌های فاطمه‌شناسی در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان تاکید کرد: با بررسی و تحلیل شخصیت حضرت زهرا (س) در ابعاد مختلف می‌توان مسیر درست زندگی را شناسایی کرد.

امام جمعه همدان بابیان اینکه هجمه و فشار مصیبت وارده بر حضرت زهرا(س) به قدری بالا بود که می‌توانست تمام روزهای عالم را سیاه کند ولی ایشان صبر پیشه کردند، گفت: یکی از شاخصه های مهم حضرت فاطمه(س) سیاستمداری و سیاستگذاری بود.

آیت الله محمدی با بیان اینکه گریه‌های ما در مظلومیت امام حسین(ع) نیز گریه سیاسی است و در راستای افشا کردن ماهیت ظالمان است، عنوان کرد: مظلومیت حضرت زهرا(س) در خطبه‌ای که در مسجد داشتند مشخص شد زیرا کسی حاضر به دفاع از دختر پیامبر(ص) نشد و فضا را زر و زور و تزویر فرا گرفته بود.

وی در ادامه از نرمش قهرمانانه امام حسن مجتبی(ع) و شهادت مظلومانه امام حسین(ع) به واسطه تربیت حضرت زهرا(س) سخن گفت و افزود: حضرت زینب (س) در زنده نگه داشتن اسلام تاثیر به سزایی داشته است.

امام جمعه همدان در ادامه به بحث همسرداری حضرت زهرا(س) اشاره و یکی از دلایل بالا رفتن میزان طلاق در جامعه را نبود مردانگی و زنانگی واقعی در جامعه دانست و یادآور شد: این شوخی نیست که دو نفر با یکدیگر زندگی کنند ولی سر سوزنی از یکدیگر ناراحت نشوند.

وی در ادامه با بیان اینکه طی روزهای اخیر خداوند نعمات خود را بر ما نازل کرد، گفت: به شکرانه این نعمت باید قربانی بدهیم.