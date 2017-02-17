بلندقامتان کردستانی قهرمان سوپر لیگ Bبسکتبال بانوان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال سوپر لیگ B دختران کشور روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه با معرفی تیم های صعود کننده در گرگان به پایان رسید.

در این مرحله از مسابقات چهار تیم حضور داشتند و دیدار های خود را در گرگان محل برگزاری رقابت ها با حضور نماینده فدراسیون برگزار کردند.

هیأت کردستان، دانشگاه گلستان، هیأت خراسان رضوی و نارسینای تهران تیم های حاضر در مرحل نهایی بسکتبال سوپر لیگ B دختران کشور بودند که در این مرحله تیم های صعود کننده به سوپر لیگ گروه A مشخص شدند.

هیأت بسکتبال کردستان روز پنجشنبه ۲۹ بهمن ماه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح به مصاف هیأت مشهد رفت و با نتیجه ۴۹ بر ۳۸ شکست خورد، همچنین بلند قامتان استان روز جمعه ۲۹ بهمن رأس ساعت ۱۱ صبح نیز در مقابل نارسنای تهران قرار گرفتند که در یک دیدار حساس و نفس گیر با نتیجه ۶۴ بر ۳۹ پیروز شد و عنوان نخست را کسب کرد.

تیم هیأت بسکتبال کردستان با کسب این نتیجه به رقابت های سوپر لیگ گروه A دختران باشگاه های کشور صعود کرد.

در ترکیب تیم هیأت بسکتبال استان کردستان مونس علی پناه، پریسا کرمی، سیران قادر نژاد، زهرا احمدی، روژین مجذوبی، عدالت نوری، کیژان شکری، سیمین طاهر نژاد، سیما فرزانه، پونه علی پناه، نساء سکونتی، شیرین بهمنی، آیدا گلمحمدی و منا شریفی قرار داشتند.

گفتنی است، سروه ضرغامیان سرمربی، عدالت نوری مربی، منا بایکار آنالیزور و ادیبه ویسی تحت عنوان سرپرست هدایت این تیم را بر عهده داشت