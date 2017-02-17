پل تخریب شده در جهرم بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی بامداد جمعه در جلسه بررسی وضعیت راه های مواصلاتی جهرم که با حضور مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل برگزار شد، گفت: به سبب مدیریت خوب ستاد هماهنگی مدیریت بحران شهرستان جهرم و همکاری مردم خسارات به حداقل رسیده است.
وی افزود: از روز شنبه نصب علائم و ترمیم آسفالت جاده جایگزین انجام میشود و پلها تقویت میشوند تا ایمنی جاده جایگزین را به حداکثر برسانیم.
رضایی ادامه داد: پیمانکار بازسازی پل کشه برفی مشخص شده و هرچه سریعتر این پل ترمیم می شود تا بتوانیم عبور و مرور از جاده اصلی را آغاز کنیم.
نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هفته آینده، با هماهنگی انجام شده، فرماندار و شهرداران شهرهای شهرستان جهرم در تهران با مدیر سازمان مدیریت بحران کشور جلسه خواهند داشت.
در این جلسه، فیروز تکاورمدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: با توجه به شدت بارشی که داشتیم، خوشبختانه در کل استان خسارت کم بوده و جهرم از شهرستانهایی بوده که به دلیل مدیریت خوب و تلاشها، خسارت آن بسیار کم بوده است.
به گفته وی، شدت سیل از سیل سال ۶۵ در جهرم بیشتر است، ولی خسارت خیلی کمتر است و ما از همینجا آمادگی خود را اعلام میکنیم تا به محض قطع بارندگی و مساعد شدن شرایط، این پل را بازسازی کنیم.
تکاور گفت: تلاش میکنیم تا پلسقوط کرده را تا ایام عید بازسازی کنیم و عبور مرور انجام شود.
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