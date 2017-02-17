  1. استانها
  2. فارس
۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

نماینده مردم جهرم در مجلس:

پل تخریب شده در جهرم بازسازی می شود

پل تخریب شده در جهرم بازسازی می شود

جهرم_ نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی گفت: پیمانکار بازسازی پل تخریب شده در جهرم مشخص و هرچه سریعتر نسبت به ترمیم آن اقدام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی بامداد جمعه در جلسه‌ بررسی وضعیت راه های مواصلاتی جهرم که با حضور مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل برگزار شد، گفت: به سبب مدیریت خوب ستاد هماهنگی مدیریت بحران شهرستان جهرم و همکاری مردم خسارات به حداقل رسیده است.

وی افزود: از روز شنبه نصب علائم و ترمیم آسفالت جاده جایگزین انجام می‌شود و پل‌ها تقویت می‌شوند تا ایمنی جاده جایگزین را به حداکثر برسانیم.

رضایی ادامه داد: پیمانکار بازسازی پل کشه برفی مشخص شده و هرچه سریعتر این پل ترمیم می شود تا بتوانیم عبور و مرور از جاده اصلی را آغاز کنیم.

نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هفته‌ آینده، با هماهنگی انجام شده، فرماندار و شهرداران شهرهای شهرستان جهرم در تهران با مدیر سازمان مدیریت بحران کشور جلسه خواهند داشت.

در این جلسه، فیروز تکاورمدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: با توجه به شدت بارشی که داشتیم، خوشبختانه در کل استان خسارت کم بوده و جهرم از شهرستان‌هایی بوده که به دلیل مدیریت خوب و تلاش‌ها، خسارت آن بسیار کم بوده است.

به گفته‌ وی، شدت سیل از سیل سال ۶۵ در جهرم بیشتر است، ولی خسارت خیلی کمتر است و ما از همین‌جا آمادگی خود را اعلام می‌کنیم تا به محض قطع بارندگی و مساعد شدن شرایط، این پل را بازسازی کنیم.

تکاور گفت: تلاش می‌کنیم تا پل‌سقوط کرده را تا ایام عید بازسازی کنیم و عبور مرور انجام شود.

کد مطلب 3909516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها