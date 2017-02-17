طرح مدیریت یکپارچه تالاب جازموریان در حال تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط هاشمی در بازدید از تالاب جازموریان در محدوده شهرستان دلگان در جمع مردم و مسئولان این شهرستان اظهار داشت: راه های احیای تالاب جازموریان به عنوان یک سرمایه ملی کشور باید به شکل جدی مطالعه شود.

وی افزود: طرح مدیریت یکپارچه تالاب جازموریان با هدف احیای آن با مشارکت ادارات کل محیط زیست استان های سیستان و بلوچستان و کرمان در حال تدوین است.

وی با اشاره به ورود ۱۵ میلیون متر مکعب سیلاب و بارندگی های اخیر به این تالاب پس از قریب ۲ دهه خشکسالی اظهار داشت: باید با اراده جدی صیانت و حفاظت از طبیعت تالاب جازموریان به شکل جدی مورد توجه قرار داشته باشد، زیرا احیا این تالاب در تلطیف و پاکی هوا نقش موثری دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به همان میزان که تالاب بین المللی هامون در سیستان برای منطقه ارزش اقتصادی و زیست محیطی دارد، تالاب جازموریان در جنوب استان نیز به عنوان سرمایه مشترک بین دو استان نیاز به هم افزایی و بهره جویی از نگاه بلند رئیس سازمان محیط زیست کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: باید با همگرایی و هم افزایی با احیای بخشی از هامون جازموریان از این فرصت در جهت اقتصاد مردمی برخوردار شد.

وی با اشاره به تصمیمات اولیه طی دو هفته اخیر در خصوص تدارک طرح جامع جازموریان مشابه طرح مدیریت یکپارچه تالاب هامون و طوفان های شن در جهت احیا و مدیریت آن تاکید کرد.