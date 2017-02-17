به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین فودازی در سمینار یک روزه برخورد با عوارض درمان‌های آنکولوژی، افزود: سرطان بیماری است که هزینه های مالی و روانی زیادی برای خانواده های درگیر و کل نظام سلامت ایجاد می کند. همه می دانیم تشخیص سرطان در مراحل ابتدای که به کمک غربالگری افراد بدون علامت روی می دهد، احتمال درمان پذیری قطعی و به تبع آن کاهش هزینه های درمانی و روحی را که برای فرد در پی خواهد داشت، به حداقل می رساند.

وی ادامه داد: این مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم، اکثریت غالب هزینه های درمان سرطان، در شیمی درمانی مصرف می گردد و تشخیص سرطان در مراحل پیشرفته منجر به تجویز داروهای شیمی درمانی برای دوره ها ی طولانی مدت و بعضاًکم نتیجه یا بی اثر خواهد شد. در حالی که خیلی از بدخیمی ها اگر در مراحل ابتدای کشف شوند، تنها به جراحی یا رادیوتراپی نیاز خواهند داشت و بیمار با کمترین هزینه اقتصادی ، روانی و معنوی به درمان قطعی دست خواهد یافت، که این مسئله در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی نظام سلامت است.

فودازی افزود: سرطان سینه، سرطان پروستات، سرطان روده بزرگ و سرطان دهانه رحم از سرطان‌های شایع کشور هستند که با بیمار یابی و غربالگری در نظام سلامت می‌توان شاهد کاهش آمار تشخیص مراحل پیشرفته این بیماریها و کاهش عوارض فوق العاده زیاد ناشی از تأخیر در تشخیص آنها بود.

رئیس بخش آنکولوژی بیمارستان فیاض بخش اظهار داشت: در بحث درمان سرطان خیلی وقت ها شیمی درمانی را مقدم بر سایر روش‌های درمانی می‌دانند، اما باید بدانیم درمان‌های سرطان ترکیبی هستند و نباید تنها به شیمی درمانی اکتفا کنیم بلکه جراحی مناسب تودهای بدخیم، روش‌های نوین وپیشرفته رادیوتراپی در کنار شیمی درمانی که خوشبختانه در کشور عزیزمان قابل دسترس هستند،نقش کلیدی در کنترل کامل و کاهش عوارض این بیماری ها دارند.

وی گفت: ظرفیت‌های علمی و دانش رادیوتراپی آنکولوژی در کشور وضعیت خوبی دارد اما خیّرین همانطور که در مدرسه سازی و بیمارستان سازی ورود پیدا کرده‌اند باید در ایجاد و توسعه مراکز رادیوتراپی سرطان که نیازمند صرف هزینه‌های بالایی است، گام بردارند.

فودازی افزودد: با توجه به شرایط مالی کشور و منابع ها، می توانند با تعامل با NGO های اندک سلامت، خیرین سلامت در این مسیر قدم های شایسته ای بردارند تا بتوانیم شاهد توسعه مراکز درمان کامل سرطان با در نظر داشتن کم‌ترین عارضه در اقصی نقاط کشور باشیم.

وی ادامه داد: در بحث بدخیمی ها، پیشگیری از سرطان بحث مغفولی‌ است و باید مد نظر متولیان نظام سلامت کشور باشد.

دبیر انجمن رادیوتراپی آنکولوژی اظهار داشت: درمان سرطان تنها با تجویز داروهای شیمیایی نیست و برخی از داروهای شیمی درمانی عوارض سیستماتیک متعددی با اثر بخشی حداقلی به همراه دارند. در روشهای نوین رادیوتراپی با بهره گیری از طراحی رایانه ای درمان و انجام پرتودرمانی سه بعدی و یا حتی هدفمند موارد آسیب به بافت‌های سالم را به حداقل می رسانیم.

وی افزود: متخصصان آنکولوژیست که تسلط کامل بر استفاده درست و به موقع از داروهای شیمی درمانی بهمراه دانش پرتودرمانی نوین را در اختیاردارند، نقش پیشرو در درمان سرطان با حداکثر نتیجه درمانی و حداقل عارضه را بر عهده خواهند داشت.

دبیر انجمن رادیوتراپی آنکولوژی گفت: کلینیک‌های بیماریابی در غربالگری بیماری‌ سرطان حائز اهمیت است که باید بیمارستان‌های دانشگاهی به این سمت پیش بروند.

فودازی گفت: سرطان بیماری هزینه‌بردار مالی و روانی است و جای بحث بیمار یابی در سرطان‌های شایع خالی است و بیمارستان‌های دانشگاهی باید مقدمات حضور کلینیک‌های بیمار یابی را فراهم کنند.

وی افزود: سرطان سینه، سرطان پروستات، سرطان روده بزرگ و سرطان دهانه رحم از سرطان‌های شایع کشور هستند که با بیمار یابی و غربالگری در نظام سلامت می‌توان شاهد کاهش آمار این بیماری و کاهش عوارض ناشی از آن بود.

رئیس بخش آنکولوژی بیمارستان فیاض بخش اظهار داشت: در بحث درمان سرطان خیلی شیمی درمانی را مقدم بر سایر روش‌های درمانی می‌دانند، اما باید بدانیم درمان‌های سرطان ترکیبی هستند و نباید تنها به شیمی درمانی اکتفا کنیم بلکه روش‌های دارویی، روش‌های رادیوتراپی در کنار شیمی درمانی می توانند به بیماران سرطانی در کاهش عوارض این بیماری کمک کنند.

فودازی عنوان کرد: با توجه به شرایط مالی کشور و منابع محدود، تعامل با NGO های سلامت، خیریه سلامت و موسسات خصوصی حائز اهمیت است تا بتوانیم شاهد توسعه امکانات تشخیص و درمان سرطان با در نظر داشتن کم‌ترین عارضه به اقصی نقاط کشور باشیم.

وی بیان کرد: بیماریابی و پیشگیری از سرطان بحث مغفولی‌ است و از آنجایی که سرطان بیماری بسیار پر هزینه از لحاظ مالی و روانی است،باید امر پیشگیری و غربالگری آن مد نظر متولیان نظام سلامت کشور باشد.

دبیر انجمن رادیوتراپی آنکولوژی اظهار داشت: درمان سرطان تنها با تجویز داروهای شیمیایی نیست و برخی از داروهای شیمی درمانی عوارض سیستماتیک متعددی به همراه دارد که امروز در این همایش به جدیدترین تکنیک‌های رادیوتراپی و بهترین روش های کنترل عوارض شیمی درمانی و پرتودمانی درمان‌ها، اشاره می کنیم.

وی در پایان افزود: با توجه به فراخور ظرفیت‌های درمان سرطان در کشور امیدواریم بخش سلامت، خیرین سلامت و سایر موسسات خصوصی در خرید تجهیزات رادیوتراپی و ارتقاء نظام سلامت گام بردارند.