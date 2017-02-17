به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبههای نماز جمعه این هفته بوشهر اظهار داشت: انسان موجودی با اراده است و نمیتواند نسبت به اتفاقات بیتفاوت باشد و احساس تکلیف نکند.
وی افزود: حس مسئولیت از آموزههای ارزشمند قرآن است چرا که به در قبال رفتارمان در طول زندگی باید پاسخگو باشیم.
امام جمعه موقت شهر بوشهر بیان کرد: اگر محبت ما الهی شود دوستیها و دشمنیها و محبت به خانواده و دوستان نیز خدایی خواهد شد.
هاشمی با اشاره به بارندگیهای اخیر خاطرنشان کرد: مردم استان نماز شکر بخوانند چرا که اگر شاکر نعمت خداوند باشیم به نعمت ما افزوده خواهد شد.
وی بیان کرد: مسئولان باید تلاش کنند تا مشکلات مردم در بارندگیهای اخیر کاهش یابد و با توجه به اینکه استان ما یکی از استانهای بیآب کشور است بتوانند با ذخیره کرد این بارندگیها در زمینههای مختلف مانند کشاورزی و آب شرب استفاده کنند.
امام جمعه موقت بوشهر با تشکر از حضور مردم استان بوشهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان کرد: مردم پاسخ بزرگی به یاوه گوییهای مسئولان تازه به دوران رسیده آمریکا دادند.
وی افزود: کوچکتر از این هستند که بتواند با زبان تهدید و تحریم با مردم ایران برخورد کند. مردم ایران پشتوانه خوبی برای مسئولان هستند و مسئولین نیز باید تلاش کنند روز به روز بر عزتمندی ایران اضافه شود.
هاشمی ادامه داد: مسئولان باید قدر مردم را بدانند چرا که در همه مواقع به وظیفه خود عمل کردند.
وی با اشاره به صحبتهای رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی گفت: رهبری در خصوص تهدیدات آمریکا بیان کرد آنها میخواهند توجه ما را به جنگ واقعی که اقتصادی است دور کند.
امام جمعه موقت بوشهر تصریح کرد: خود آمریکا میداند که قدرت مقابله نظامی با ایران را ندارد.
وی با اشاره به اینکه سال اقتصاد مقاومتی در حال پایان است، خاطرنشان کرد: مسئولین باید فعالیتهای خود را در این راستا گزارش دهند. در این راستا کارهای خوبی انجام شده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
هاشمی گفت: برخی از رسانهها و افراد سیاسی در خصوص آشتی ملی صحبت میکنند. برخی افراد با رفتارهای نابخردانه حاضر به عذرخواهی نیز نشدند؛ مردم ایران با فتنه گران جریان ۸۸ به هیچ عنوان آشتی نخواهند کرد.
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