راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد سخن از آشتی ملی معنایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلی قدس برگزار شد، به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و گفت: حضور حماسی و هوشمند مردم تمام توطئه‌ها را از بین می‌برد و تفاوت راهپیمایی امسال با دیگر دوره‌ها در این بود که در اوج تهدیدهای آمریکا برگزار شد و مردم در برخی مناطق تا دو برابر گذشته حضور داشتند.

وی لبیک به دعوت رهبری و پاسخ محکم و دندان شکن به دشمنان را از جلوه‌های بین المللی راهپیمایی ۲۲ بهمن دانست و گفت: هر قدمی که در این راهپیمایی برداشته می‌شود مقابله با دشمنان خداست و عبادت محسوب می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری به پیام این راهپیمایی به دوستان و دشمنان نظام اشاره کرد و گفت: پیام به دوستان این بود که ملت ایران شکست ناپذیر و در صحنه باقی است و محکم و استوار به سمت تمدن سازی می‌رود و پیام به دنیا این بود که دشمنان اسلام خیال نکنند با توطئه و دشمنی، مردم دست از انقلاب برمی‌دارند.

وی افزود. مردم به مسئولان هم پیام دادند که به‌رغم مشکلات ما در صحنه هستیم و این بدان معنا نیست که از همه عملکرد مسئولان راضی باشیم بلکه مسئولان باید شبانه روز کار کنند.

آیت الله حسینی بوشهری همچنین به حضور نسل سوم و چهارم انقلاب در راهپیمایی اشاره و عنوان کرد: این امر نشان می‌دهد که انقلاب ایران اسلامی توانسته برخلاف انقلاب‌های دیگر پیام خود را به نسل‌های بعد برساند.

مردم ما پای انقلاب ایستاده‌اند

وی همچنین به ۲۹ بهمن و سالروز حمایت مردم آذربایجان از انقلاب اشاره و بیان کرد: ۲۹ بهمن مردم آذربایجان و تبریز قهرمانانه پای انقلاب ایستادند که این از شجاعت و بزرگواری آنها بود و نشان می‌دهد اقوام مختلف مردم ما خودشان را با انقلاب گره زده‌اند و دیگر جای آن نیست که سخن از آشتی ملی به میان بیاید و آیا آشتی ملی بالاتر از این حضور مردم در صحنه است؟

امام جمعه قم ادامه داد: مردم ما پای انقلاب ایستاده‌اند و نشان دادند که چطور در صحنه هستند و این مردم با یکدیگر قهر نیستند و در واقع مردم ما با کسانی که در سال ۸۸ روبروی انقلاب ایستادند قهرند.

آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت شوند

آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به امر به معروف و نهی از منکر به مبحث زمینه‌سازی برای اجرای معروف و زمینه سازی برای برچیده شدن منکر اشاره و بیان کرد: معروف به منزله بذر پرقیمتی است که اگر بخواهیم بدون زمینه سازی آن را رشد دهیم به معنای کاشت نهال در شوره زار است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: تنها نباید بسنده به امر به معروف و نهی از منکر کرد بلکه زمینه‌سازی برای عملی شدن آن هم باید مورد توجه باشد.

وی در ادامه افزود: آسان سازی احکام و فرایض یکی از مواردی است که می‌تواند در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأثیرگذار باشد.

آیت الله حسینی بوشهری، ارشاد تدریجی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: آرام آرام وارد کردن مسائل دینی و احکام در جامعه باید مورد توجه آمران به معروف باشد زیرا بازدهی آن دو چندان می‌شود.

وی تشویق را از دیگر مسائلی دانست که در امر به معروف باید به آن توجه کرد و گفت: تشویق به شکل مستقیم باعث ترغیب‌ انسان‌های نیکوکار و غیر مستقیم هم نوعی ابراز مخالف با افرادی که اقداماتی انجام می‌دهند که با دین همراهی ندارد، است.

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین برخوردهای حمایتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت معنوی و مالی صورت گیرد تا فضای جامعه به فضای دینی مبدل شود.

کارنامه روحانیت در دفاع مقدس جلوه کرد

امام جمعه قم در ادامه به حضور روحانیت در دفاع مقدس اشاره و ابراز کرد: کارنامه روحانیت در طول تاریخ و دفاع مقدس جلوه کرد و نشان داد روحانیت تنها اهل سخن نیست بلکه با لباس روحانیت در جبهه‌ها حضور داشتند و بین گفتار و عمل پیوند برقرار کردند.

وی همچنین به سالروز کودتای رضاخان و عوام‌فریبی‌های مذهبی وی در ابتدای کار اشاره کرد و گفت: رضاخان تا قدرت پیدا کرد تضعیف اسلام و روحانیت را در برنامه خود قرار داد و حتی به کشف حجاب پرداخت.