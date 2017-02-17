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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷

رئیس پلیس راه استان ایلام:

تردد در گردنه های برفگیر ایلام فقط با زنجیر چرخ انجام می شود

تردد در گردنه های برفگیر ایلام فقط با زنجیر چرخ انجام می شود

ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: تردد در گردنه های برفگیر ایلام فقط با زنجیر چرخ انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: از تردد خودورهای بدون زنجیر چرخ در گردنه های برفگیر جلوگیری می شود.

وی افزود: بارش برف که از صبح امروز آغاز شده باعث سختی تردد از جاده های کوهستانی و گردنه های رنو، قلاجه، تونل آزادی و کبیرکوه شده، بنابراین توصیه می کنیم رانندگان با احتیاط بیشتری از این مناطق رفت و آمد کنند.

وی گفت راهداران از ساعات ابتدایی بارش برف عملیات نمک پاشی ،تیغه زنی و برفروبی جاده ها را انجام داده اند.

رئیس پلیس را استان ایلام با اشاره به خوداری سفرهای غیر ضروری از رانندگان جاده های برون شهری و کوهستانی خواست تا ضمن همراه داشتن پوشاک گرم و تغذیه کافی  پیش از حرکت از سلامت بخاری و برف پاک کن خودرو اطمینان حاصل کرده و باک وسیله خود را پر کنند و از هرگونه شتاب زدگی هنگام رانندگی در طول مسیر خودداری کنند.

بارش برف و باران از بامداد امروز در بیشتر مناطق استان ایلام آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

کارشناسان هواشناسی ایلام نیز پیشتر از ورود سامانه بارشی خفیفی از روز پنجشنبه هفته جاری به آسمان این استان خبر داده بودند.

کد مطلب 3909536

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