علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بارندگیهای اخیر بهطور مرتب توسط دفتر شهردار، پیشبینی وضعیت هوا از هواشناسی دریافت میشد، ضمن تشکر از همکاری مطلوب سازمان هواشناسی با شهرداری کرمان گفت: میزان بارندگی و ساعت پیک بارندگی پیشبینی شده بود و تمام مجموعهی شهرداری آمادگی را داشتند.
شهردار کرمان افزود: اقدامات خوبی که از قبل انجام شده بود هم در بارندگیهای اخیر به خوبی جواب داد؛ بهطور مثال لولهکشی در مسیر بزرگراه شرقی، از زیر پل عابر پیاده روبروی بلوار باستانی پاریزی که برای انتقال آبهای سطحی به دریاچه انجام گرفته بود، در بارندگی اخیر امتحان خود را پس داد و خوشبختانه مشکل این محدوده حل شده است.
بابایی ادامه داد: در این محدوده، لوله ۲۵۰ که حداقل هفت لیتر آب را در ثانیه منتقل میکند، نصب و مشکل این محدوده حل شد.
وی بیان کرد: در بقیه نقاط سطح شهر که با مشکل آبگرفتگی مواجه بودیم؛ ازجمله اطراف پروژههای عمرانی، با پیگیری همکاران حدود ۲۱ دستگاه تانکر، ۱۸ پمپ ثابت، ۲۳ پمپ سیار، ۲۰ کامیون و دو لودر در نقاطی که شهرداران مناطق تشخیص میدادند، آماده و مشغول فعالیت بودند.
شهردار کرمان از فروکش کردن قناتی در بزرگراه شمالی خبر داد و گفت: با فروکش کردن این قنات، رفتوآمد خودروها با مشکل مواجه شد که بهوسیله بیل مکانیکی روی قنات برداشته و شنریزی شد.
بابایی افزود: حدود ۲۰ کامیون و دو لودر تا پاسی از شب مشغول کار بودند و نیروهای آتشنشانی و خدمات شهری هم کمک کردند تا این مشکل حل شود.
وی بار دیگر با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با آبگرفتگی معابر در سالهای گذشته گفت: فرق امروز با گذشته این است که فرماندهی کار در هر منطقه، بهعهده شهردار منطقه است و قرار نیست شهردار مرکز یا معاون خدمات شهریِ شهردار برنامه بدهد.
شهردار کرمان افزود: شاید در گذشته نمیدیدیم معاون فنی منطقهای دنبال حل مشکلات آبگرفتگی معابر باشد، اما در این چند روز معاونان فنی و تمام عناصر مناطقِ چهارگانه، دستبهدست هم دادند تا مشکلات منطقه خود را حل کنند.
بابایی به حل مشکل آبگرفتگی در میدان شهدا هم اشاره کرد و گفت: در گذشته در هنگام بارندگی، در میدان شهدا با مشکلات زیادی روبرو می شدیم، اما سال گذشته همزمان با بدنهسازی میدان شهدا، برای مشکل آبهای سطحی هم چارهاندیشی شد و اکنون در هنگام بارندگی، در میدان شهدا مشکلی نداریم.
وی افزود: البته در برخی نقاط مثل انتهای بلوار رضوان در منطقه دو، همچنان مشکلاتی وجود دارد که باید در دستور کار قرار بگیرد تا مشکل حل شود.
شهردار کرمان ادامه داد: مشکلات بزرگ مربوط به آبگرفتگی معابر در سطح شهر حل شده و فقط دو یا سه مورد از جمله انتهای بلوار رضوان وجود دارد که مشکل اساسی است و شهرداری مرکز باید برای آن اعتبار بگذارد و مشکل را حل کند.
بابایی بیان کرد: آبگرفتگیهای دیگر مربوط به برخی کوچههاست و سطح آنها در حدی است که شهردار محله و شهردار منطقه باید برنامهریزی کنند و با شیب مناسب، آسفالت مجدد و یا با حفر چاه جذبی، مشکلات را حل کنند.
وی درباره آبگرفتگی زیر پل ابوذر هم گفت: زهکشهایی که قبلأ در این زیرگذر ایجاد شده بود، بر اثر اجرای پروژه خاتم مشکل پیدا کرد که بلافاصله پس از بارندگی در حال اصلاح است.
شهردار کرمان افزود: در زیرگذر جبلیه هم که احساس میشد شاید مشکلاتی ایجاد کند، خوشبختانه مشکل خاصی وجود نداشت.
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