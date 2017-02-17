مجامع جهانی درقبال جنایات یمن وبحرین سکوتی مرگبار اختیار کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد، اظهار داشت: ظهور و بروز دین اسلام در عصری و در میان مردمی اتفاق افتاد که عده ای به پشتوانه ثروت و قدرت خود به مردم ستم روا می داشتند.

وی افزود: ظهور اسلام و تربیت و هدایت پیامبر گرامی اسلام برای مقابله با جهل، ظلم وستم زورگویان و ستمگران بود و ایشان به مردم یاد دادند که در برابر هرگونه ظلم و ستمی ایستادگی کنند.

وی با اشاره به جنایات آل سعود و آل خلیفه در یمن و بحرین گفت: امروز عده ای به نام اسلام به مردم مظلوم و ستم دیده، ظلم و ستم روا می دارند که قطعا مورد عذاب الهی قرار خواهند گرفت.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: در آموزه های اسلام آمده که هر کس مظلومی را از دست ظالم نجات بدهد آتش جهنم بر او حرام می‌شود حال چگونه می توان این همه ظلم و ستم را دید و سکوت کرد.

وی با اشاره به ششمین سالگرد انقلاب مردم بحرین، اظهار داشت: نزدیک به شش سال است که مردم آگاه و مظلوم بحرین برای دفاع از حقوق شهروندی خود اعتراضات مسالمت آمیزی را دارند اما رژیم بحرین نه تنها به خواسته های آن ها توجه ای نمی کند بلکه وحشتناک ترین شکنجه ها و ظلم ها را بر علیه مردم روا می دارد.

وی بااشاره به سکوت مجامع بین المللی در برابر این جنایات ادامه داد: حکومت بحرین مردمی را که فقط حق خودشان را طلب می کنند در بدترین زندان ها نگه می دارد و حتی اجازه اقامه نماز به آنها نمی دهد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: با وجود این همه جنایت در یمن و بحرین باز هم شاهد این هستیم که مجامع بین المللی سکوت مرگبار خود را ادامه می دهند.

وی ادامه داد: در این شرایط رسانه هایی که ادای آزادی بیان می کنند در واقع تبدیل به سیستم تبلیغاتی استکبار و بلندگوی ظالمان شده اند و در جهت تامین منافع آنها عمل می کنند.

وی با اشاره به چهلمین روز درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، افزود: آیت الله هاشمی حق بزرگی بر گردن انقلاب دارد زیرا ایشان یکی از افرادی بود که در کنار دیگر مجاهدان راه پیروزی برای انقلاب اسلامی را هموار کرد.

وی گفت: هیچ شخصیتی را در این کشور نمی توان یافت که مانند مرحوم هاشمی به امام و رهبری نزدیک باشد و توانمندی و ظرفیت عظیم آیت الله هاشمی در بسیاری از مواقع و مقاطع حساس کشور را از بحران های مخرب نجات داد.