روسیه مانع اهداف تجاوزکارانه ترامپ علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ورونیکا کراشنینیکووا» مدیر موسسه مطالعات و ابتکارات سیاست خارجی روسیه، در یادداشتی با تحلیل تهدیدهای اخیر ترامپ علیه ایران نوشت: روسیه مانع بزرگی سر راه مقصد تجاوزگرانه آمریکا نسبت به ایران است.

وی می نویسد: دونالد ترامپ تازه رییس جمهور آمریکا شده، ولی هم اکنون مشخص کرده است که شرارت اصلی کجاست، او می‌گوید ایران بزرگترین کشور حامی ترویسم در جهان است و جان شهروندان آمریکا را تهدید می‌کند، ایران کشوری تروریستی است، زیرا هواپیمای ما را پیگیری کرده و ناوهای ما را با ناوچه‌های خود احاطه می‌کند.

در ادامه این یادداشت آمده است: "اما برای محاصره ناو هواپیما بر آمریکایی در خلیج فارس چند ناوچه خرد ایرانی لازم است؟ ضمنا توجه کنید که این وقایع در نزدیکی سواحل ایران رخ می‌دهد و نه آمریکا. اما واشنتگتن سابقا به خاطر تهدید آمریکایی‌ها مکررا جنگ افروزی کرده است.

علت این حملات واشنگتن به ایران چیست؟ ایران آخرین کشور مستقل در خاورمیانه است که واشنگتن طی 40 سال نتوانسته است آن را تحت کنترل خود در آورد. ایران همچون روسیه یک کشور دارای تمدن ویژه و مستقل و ملت دارای هویت نیرومند است. ایران آخرین چشمه نفتی بزرگ خاورمیانه است که آمریکا نمی تواند آن را تحت کنترل خود قرار دهد، اما رییس بزرگترین کمپانی نفتی آمریکا به سمت وزارت امورخارجه ایالات متحده تمایل دارد و اولویت‌های خود را خیلی خوب بلد است.

روسیه مانع بزرگی سر راه مقصد تجاوزگرانه آمریکا نسبت به ایران است و امروز واشنگتن در جستجوی وسیله ‌ای است که بتواند به کمک آن بین دو کشور اختلاف اندازد، لذا وقتی ترامپ می‌گوید که همراه با روسیه با تروریسم مبارزه می‌کند منظورش این است که ما (روسیه) ایران را لو دهیم. در حالی که ایران یک شریک واقعی روسیه در مبارزه با تروریسم است و مشارکت آن ماهیت لفظی ندارد.

اگر ترامپ واقعا می‌خواهد بر تروریسم پیروز شود، می‌تواند خودش این کار را انجام دهد و به کمک ایران و روسیه نیاز ندارد، کافی است او تلفن را برداشته و به عربستان سعودی، قطر و همچنین ترکیه زنگ زده و بگوید آقایان اراذل خونخوار خودتان را احضار کنید، بازی با تروریسم را تمام می‌کنیم."