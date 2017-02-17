  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

امام جمعه مهران:

مطرح کردن آشتی ملی دشمنان را خوشحال کرد

مطرح کردن آشتی ملی دشمنان را خوشحال کرد

ایلام-امام جمعه مهران گفت: عده ای با مطرح کردن آشتی ملی باز هم دشمنان به ویژه آمریکا را خوشحال کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین روح الله ولدبیگی در نماز جمعه این هفته مهران اظهار کرد: کسانی که آشتی ملی را مطرح کردند باعث شدند تا استکبار عرض اندام کند و بازهم از فتنه گران حمایت کند.

وی افزود: عده ای بستر را فراهم کردند تا بیرون از مرز ها دشمن میزکار فراهم کند و بازهم چون گذشته به خاطر آسیب زدن به انقلاب به دنبال دسیسه باشد.

خطیب جمعه مهران ادامه داد: به یاد داریم دشمن در فتنه ۸۸ هزینه گزافی پرداخت کرد تا مملکت ما را به آشوب بکشاند بسیجیان را مورد ضرب و شتم قرارداد و به مقدسمات ما توهین کرد اما باید در برابر این عده ایستاد و در برابر کسانی که آشتی ملی مطرح می کنند فریاد مرگ بر فتنه گر را سر خواهیم داد.

حجت الاسلام والمسلمین ولدبیگی اضافه کرد: بعد از بحث آشتی ملی ترامپ رئیس جمهور گستاخ آمریکا اعلام کرد خواهان آزادی زندانیان ایران هستند و این گستاخی آمریکا به سبب مطرح کردن آشتی ملی از سوی عده ای بی بصیرت است.

امام جمعه مهران یادآور شد: اما ملت ما در ۲۲ بهمن با حضور باشکوه در راهپیمایی اتحاد و وحدت خود را نشان دادند و با خلق آن عظمت بزرگ ثابت کردند که وحدت در کشور موج می زند و دربرابر کسانی که علیه امنیت ملی دسیسه انجام دهند به شدت خواهند ایستاد.

کد مطلب 3909556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها