مطرح کردن آشتی ملی دشمنان را خوشحال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین روح الله ولدبیگی در نماز جمعه این هفته مهران اظهار کرد: کسانی که آشتی ملی را مطرح کردند باعث شدند تا استکبار عرض اندام کند و بازهم از فتنه گران حمایت کند.

وی افزود: عده ای بستر را فراهم کردند تا بیرون از مرز ها دشمن میزکار فراهم کند و بازهم چون گذشته به خاطر آسیب زدن به انقلاب به دنبال دسیسه باشد.

خطیب جمعه مهران ادامه داد: به یاد داریم دشمن در فتنه ۸۸ هزینه گزافی پرداخت کرد تا مملکت ما را به آشوب بکشاند بسیجیان را مورد ضرب و شتم قرارداد و به مقدسمات ما توهین کرد اما باید در برابر این عده ایستاد و در برابر کسانی که آشتی ملی مطرح می کنند فریاد مرگ بر فتنه گر را سر خواهیم داد.

حجت الاسلام والمسلمین ولدبیگی اضافه کرد: بعد از بحث آشتی ملی ترامپ رئیس جمهور گستاخ آمریکا اعلام کرد خواهان آزادی زندانیان ایران هستند و این گستاخی آمریکا به سبب مطرح کردن آشتی ملی از سوی عده ای بی بصیرت است.

امام جمعه مهران یادآور شد: اما ملت ما در ۲۲ بهمن با حضور باشکوه در راهپیمایی اتحاد و وحدت خود را نشان دادند و با خلق آن عظمت بزرگ ثابت کردند که وحدت در کشور موج می زند و دربرابر کسانی که علیه امنیت ملی دسیسه انجام دهند به شدت خواهند ایستاد.