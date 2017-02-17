لزوم پیشگیری از مشکلات پیش از شرایط بحرانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در خطبه های نمازجمعه امروز شهر جهرم به بارش های رحمت الهی در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: ۴۰ میلیون متر مکعب آب در سدهای تغذیه مصنوعی و بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب پشت سد جهرم ذخیره شده است.

وی با اشاره به اینکه لطف خدا شامل مردم به ویژه کشاورزان و باغداران شده است، افزود: به پاس این رحمت الهی باید با کمک به نیازمندان و محرومان شاکر باشیم.

امام جمعه جهرم هر چه می توانید در راه خدا انفاق کنید تا رحمت پرودگار همچنان بر ما نازل شود، بیان کرد: دعا هنگام باران نباید فراموش شود.

وی با اشاره به اینکه چنانچه این باران بدون وقفه می بارید وضعیت شهرستان به این گونه نبود، بیان کرد: مسئولان باید به فکر باشند و مکان هایی که احتمال خطر دارد را بررسی و برای آن چاره اندیشی کنند.

امام جمعه جهرم با اشاره به اینکه ساختمان سازی در حاشیه و مسیر برخی رودخانه ها در زمان بارندگی مشکلات بسیاری را برای ساکنان ایجاد می کند، اظهار کرد: از مدیریت شهری و کارشناسان تقاضا داریم در برنامه ریزی های خود این امور را مورد توجه قرار داده و مراقب باشند مسیر آب مسدود نشود.

وی به آبگرفتگی منطقه بیمارستان مطهری جهرم و اختلال در مسیر ورود به این مرکز درمانی، تاکید کرد: صبوری مردم به معنای گلایه نداشتن آنها نیست و مسئولان به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

آیت الله دژکام همچنین از تلاش ها و زحمات نیروهای امدادی، فرمانداری، نیروهای شهرداری، راهداری و غیره در روزهای بارانی گذشته که به کمک مردم شتافتند تقدیر کرد و گفت.